Bueno (PP) niega "haber cobrado sobresueldos" y justifica los pagos con "gastos de funcionamiento del partido"

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha negado en rueda de prensa este miércoles haber cobrado "sobresueldos del partido" justificándolos como "gastos de funcionamiento". Así ha defendido que "se tratan de gastos de funcionamiento general entre los años 2012 y 2014" y ha enumerado gastos relativos a kilometraje o comidas "en relación con el cargo de presidente del partido" que ostentaba.

De este modo, Bueno ha mostrado "absoluta tranquilidad" ante unos gastos "que no contemplan excesos" y que "iban en consonancia al trabajo realizado". "Jamás he cobrado ningún sobresueldo en ningún sitio y mucho menos del PP", ha continuado "no se está hablando de contabilidad B, sino de contabilidad A, justificadas por las facturas correspondientes".

Unas declaraciones auspiciadas por la información que el Diario de Sevilla adelantaba este miércoles, donde aparecen hasta trece pagos del PP de Sevilla a través de cheques entre el 2012 al 2014 con complementos económicos con diferentes cantidades de hasta 1.200 euros a Bueno, siendo en aquel momento, presidente del PP de Sevilla, delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad y portavoz del grupo político durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido.

Así, Bueno ha pedido una "rectificación pública", ante una información que contempla sobresueldos que "nunca se recibieron" y ha señalado que "si no sucede, el camino que queda es una demanda civil".

