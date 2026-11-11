Cae una red con 75.000 vapeadores de contrabando que vendían desde Sevilla en una operación con 15 detenidos

La Guardia Civil interviene más de 75.000 vapeadores de contrabando en varios puntos de la provincia - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la compra, venta y distribución de vapeadores de contrabando, en una operación que se ha saldado con 15 personas detenidas, 75.319 vapeadores intervenidos y ocho vehículos incautados, cuatro de ellos de alta gama.

La mercancía intervenida alcanza un valor aproximado de dos millones de euros, a los que se suman 23.000 euros en efectivo, según detalla la Guardia Civil en un comunicado. La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sevilla (Pafif) y por agentes de la Guardia Civil de Utrera, y tuvo su origen en una actuación desarrollada en enero de 2025 en Los Palacios y Villafranca, donde los agentes intervinieron 12.200 vapeadores de contrabando.

Las pesquisas permitieron identificar varios establecimientos comerciales situados en Utrera, Los Palacios, Carmona y en varios puntos de Sevilla capital, que presuntamente eran utilizados como puntos de venta y distribución, además la organización operaba con una empresa de mensajería para la distribución de vapeadores a nivel nacional.

Los investigadores señalan que los integrantes tenían asignadas zonas concretas de comercialización y distribución dentro de la provincia de Sevilla, con el propósito de evitar la competencia entre ellos y aumentar las ventas.

La red utilizaba puntos de almacenamiento próximos a las zonas de venta para dificultar la investigación. Asimismo, comercializaba vapeadores por internet y recurría a empresas de paquetería, con remitentes que empleaban identidades y direcciones falsas.

La investigación permitió identificar la estructura operativa y las funciones de los miembros de la organización. En una segunda fase, los agentes han dado por completamente desmantelada la red. Los hechos están relacionados con presuntos delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, no se descartan más detenciones.