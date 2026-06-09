Cae una red de narcotraficantes asentada en la Sierra Norte de Sevilla con 27 detenidos

Agentes de la Guardia Civil, en el operativo contra la red de narcotraficantes asentada en la Sierra Norte - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en diversas localidades de la Sierra Norte de Sevilla, que se ha saladado con 27 personas detenidas y otras cinco investigadas por su implicación en un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El Área de Investigación de Cazalla de la Sierra inició esta investigación tras detectar un aumento de hechos relacionados con la venta de drogas en la localidad de las Navas de la Concepción a través del menudeo, que creó una alarma social entre los vecinos de este pequeño municipio sevillano, informa en un comunicado.

Los dispositivos de vigilancia establecidos constataron la compleja estructura de la organización, que contaba en las localidades de las Navas de la Concepción, la Puebla de los Infantes y Peñaflor con tres centros operativos de distribución de las sustancias, con ramificaciones para la distribución en distintos puntos de la zona para la posterior venta de la droga.

En una primera fase de la investigación, la Guardia Civil detectó como origen de las sustancias Sevilla capital tras un dispositivo de vigilancia permanente sobre dos sospechosos de ser los encargados de la distribución de la droga desde la capital hasta las localidades mencionadas.

A raíz de estos seguimientos y la plena identificación de estas dos personas se procedió a su detención. Tras la entrada y registro de siete inmuebles en distintas localidades, se intervinieron en el interior de los mismos aproximadamente un kilogramo de diversa variedad de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís, marihuana, MDMA, tussi y popper, además de tres escopetas modificadas una de ellas con los cañones recortados, 2.500 euros en efectivo y móviles.

En el operativo ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USecic), el Servicio Cinológico, equipos de Policía Judicial, patrullas territoriales de la Compañía de Cazalla de la Sierra, junto con el apoyo del GRS número 2 de Sevilla.

La investigación finalizó con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de 27 personas en calidad de detenidos y la investigación de otras cinco, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal, si bien no se descartan nuevas actuaciones policiales.