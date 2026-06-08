Tres detenidos con 1.000 kilos de hachís en una embarcación remolcada por carretera en Trebujena (Cádiz)

Droga intetvenida en una embarcaciónn cuando era remolcada por carretera a la altura de Trebujena. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han intervenido 1.000 kilos de hachís en un doble fondo de una embarcación remolcada por la carretera A-471 a la altura del término municipal de Trebujena (Cádiz). El conductor del conjunto vehículo-embarcación circulaba a gran velocidad, haciendo caso omiso a las señales acústicas y luminosas para que se detuviera, siendo finalmente detenidos los tres ocupantes del vehículo, que tras pasar a disposición judicial han ingresado en prisión.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos se produjeron en la tarde del pasado día 1 de junio, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó un conjunto compuesto por un vehículo, tipo cuatro por cuatro, que arrastraba una embarcación recreativa de la categoría 7, y al percatarse de la presencia del vehículo policial aumentó de manera significativa la velocidad a la que circulaba, siendo totalmente inadecuada.

Por ello, los agentes realizaron señales acústicas y luminosas para que el conductor detuviese el vehículo, haciendo caso omiso y aumentando la velocidad a la que circulaba, por lo que se solicitó la presencia de una patrulla del Destacamento de Tráfico de jerez para interceptarles y evitar peligro al resto de usuarios de la vía.

Una vez realizada la detención del conjunto remolque y asegurados los ocupantes, se procedió a su inspección con el resultado de que en el interior de la embarcación remolcada se ocultaban 200 paquetes de hachís con un peso aproximado de un kilo cada uno.

Así, ante la posibilidad de que en algún lugar de la embarcación se ocultara más droga, se solicitó la presencia de un can detector, que localizó un compartimento donde se almacenaban otros 772 paquetes de las mismas características que los anteriores.

Por ello, la Guardia Civil detuvo a los tres ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, contra la seguridad del tráfico y desobediencia grave a los mandatos de los agentes de la autoridad, siendo trasladados en unión de todo lo intervenido a las dependencias oficiales para la finalización de las diligencias. Tras su puesta a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión para todos ellos.