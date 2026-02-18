Caixabank y el Consejo de Hermandades de Sevilla inician la Cuaresma con una exposición fotográfica de Jaime Rodríguez

El director de Área de Negocios de CaixaBank en Sevilla, Daniel Pozo (c) junto al fotógrafo de la muestra Jaime Rodríguez) en la inauguración de la X Exposición Fotográfica de Cuaresma - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, en colaboración con CaixaBank, ha inaugurado este miércoles, Miércoles de Ceniza, una nueva edición de la tradicional exposición fotográfica con la que se anuncia el inicio de la Cuaresma y, por tanto, la cercanía de una nueva Semana Santa.

La exposición de este año está protagonizada por el fotógrafo sevillano Jaime Rodríguez, quien presenta un total de 29 instantáneas, entre las que se incluyen 28 fotografías seleccionadas junto a la obra premiada que da origen a esta muestra y que lleva por título "El Cachorro conquista Roma", siendo ésta merecedora del X Premio de Fotografía "Jesús Martín Cartaya" que otorga el Consejo de Hermandades.

Al acto inaugural han asistido el Vicepresidente del Consejo de Hermandades, José Roda Peña, o Daniel Pozo, director Área de Negocios de CaixaBank en Sevilla, entre otros.

A través de su objetivo, Jaime Rodríguez "propone una mirada personal y profundamente humana de la Semana Santa de Sevilla". "Sus imágenes no se detienen únicamente en los pasos o en las imágenes titulares, sino que ponen el foco en quienes hacen posible la Semana Santa: el nazareno, el acólito, el costalero, los músicos, las vecinas, los niños y el público que acompaña, conformando junto a la ciudad un todo inseparable", ha destacado la organización en una nota.

La exposición recoge tanto "momentos extraordinarios vividos recientemente por las hermandades, como escenas que forman parte de la memoria colectiva y que se repiten cada año en las calles de Sevilla". En ella conviven el sol y la lluvia, las bullas multitudinarias y la intimidad de un convento, la solemnidad de una presidencia y el cansancio de un nazareno, las sillas de la Avenida y las sillas del barrio.

El visitante podrá disfrutar de una cuidada selección de imágenes en color y en blanco y negro, que "reflejan la riqueza de matices, contrastes y emociones que definen la Semana Santa sevillana, ofreciendo una narración visual sincera, cercana y cargada de sensibilidad".

Con esta décima edición, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y CaixaBank "reafirman su compromiso con la difusión cultural y patrimonial de la Semana Santa, utilizando la fotografía como vehículo para transmitir su esencia, su diversidad y su permanente actualidad".

Esta exposición fotográfica, que alcanza su décima edición, se puede visitar del 18 de febrero y hasta el próximo Miércoles Santo en el patio central de la sede de CaixaBank (calle Sierpes, 85) de lunes a jueves en horario de 09,00 a 18,00 horas y los viernes de 09,00 a 14,00 horas.