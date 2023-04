Camareras de piso de Sevilla exponen sus demandas a Podemos y una lista de hoteles "éticos" por condiciones laborales

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la asociación de Kellys Unión Sevilla, que defiende los derechos de las camareras de pisos, trabajadoras que limpian en los hoteles, se ha reunido este martes con dirigentes de Podemos, a quienes han trasladado sus reivindicaciones y un listado de hoteles "éticos" que el colectivo elabora para animar a la ciudadanía a alojarse en ellos en tanto que aportan "condiciones laborales más justas" para dichas profesionales de un sector predominantemente femenino.

Así lo ha explicado Esther Salinas, portavoz Kellys Unión Sevilla, en una atención a medios en el marco de la reunión que ha mantenido en Sevilla con la portavoz estatal de Podemos, Isabel Serra; el portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia de IU y Podemos, Susana Hornillo.

La representante de las camareras de piso ha explicado que, anualmente, dicha asociación de 'kellys' realiza "una lista de hoteles éticos para, de alguna manera, concienciar a la ciudadanía" y facilitarles los nombres de establecimientos que, para ellas, presentan "condiciones laborales más justas", y que han compartido con los representantes de Podemos en esta reunión.

En todo caso, Esther Salinas ha querido dejar claro que la asociación Kellys Unión Sevilla es "absolutamente autónoma, independiente", de forma que no es "de ningún partido ni de ningún sindicato", al tiempo que ha defendido que el colectivo de camareras de piso cuenta con "derechos", y lo que se da en su perjuicio actualmente es un "incumplimiento" de los mismos.

Por eso, según ha abundado, "necesitamos conseguir el apoyo de la ciudadanía para apoyar a un perfil muy vulnerable, con mucha necesidad", el de quienes trabajan en ese sector, unas camareras de piso a quienes "se hace trabajar por tarea finalizada, es decir, por trabajo a destajo", según ha denunciado.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia de IU y Podemos, Susana Hornillo, ha puesto de relieve la importancia que el turismo tiene para Sevilla, hasta el punto de que "el 20%" de su PIB proviene de ese sector que aglutina así en la ciudad a "más de 70.000 trabajadores cuyo trabajo está exclusivamente centrado" en ese ámbito de actividad, según ha destacado antes de apostillar que "esas cifras siguen subiendo todos los años".

PODEMOS-IU APUESTA POR UN "SELLO DE CALIDAD" PARA HOTELES

Sin embargo, la candidata de Podemos e IU ha advertido de que "esta riqueza no revierte en la generalidad de Sevilla", sino que "se queda en unas pocas manos, y tampoco contribuye a la mejora de la calidad de los derechos laborales de los trabajadores del sector del turismo".

En ese sentido, ha apuntado que la confluencia de IU y Podemos "apuesta por la implantación de un sello de calidad en los establecimientos hoteleros que cumplan con los requisitos de una apuesta por un turismo sostenible y por mejorar la calidad de los derechos laborales de los trabajadores del turismo en Sevilla".

En esa línea, desde IU y Podemos "apoyamos y aplaudimos la iniciativa del colectivo" de 'kellys' de "publicar un listado de establecimientos hoteleros éticos que contribuyen a la mejora de la calidad de sus derechos laborales", según ha confirmado Susana Hornillo.

La alcaldable de IU y Podemos ha aprovechado así para realizar un llamamiento a los turistas que van a visitar Sevilla en estas fechas de primavera, marcadas por fiestas tan importantes como la Semana Santa y la Feria, para que conozcan esa lista de hoteles "éticos" que elabora el colectivo de las 'kellys'.

"Con su decisión como consumidores", esos turistas "pueden hacer mucho", ha defendido Susana Hornillo, que por eso ha incidido en animar a los visitantes a elegir establecimientos "éticos", siendo "conscientes de que tenemos mucho poder para revertir una tendencia en el mercado", y "con este pequeño gesto", los turistas "pueden mejorar la vida de muchísimas personas".

INICIATIVAS DE POR ANDALUCÍA EN EL PARLAMENTO

Por su parte, Juan Antonio Delgado ha trasladado públicamente su "compromiso" como parlamentario de Por Andalucía de llevar a la Cámara andaluza iniciativas y propuestas del colectivo de las camareras de piso, y ha apostado por pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "inicie una campaña institucional poniendo el valor el importante trabajo que realizan las camareras de piso".

Además, el diputado de Por Andalucía ha considerado "fundamental que se dé un mensaje claro desde las instituciones", el de que "no va a haber ayuda pública para quien no respeta los derechos laborales, quien tiene sentencias firmes" en su contra por eso, según ha abundado Juan Antonio Delgado, que en ese sentido ha remarcado que "hay empresas y hoteles que tienen sentencias firmes por no respetar los derechos de las trabajadoras".

"INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE DERECHOS"

Finalmente, la portavoz de Podemos, Isabel Serra, ha lamentado que, "a pesar de que se ha avanzado en los últimos años en la legislación de nuestro país para garantizar los derechos laborales de las 'kellys', hay un incumplimiento sistemático por parte de las grandes empresas, de las cadenas hoteleras, de sus derechos", por lo que "es fundamental" que "el conjunto de las instituciones públicas y de la sociedad se comprometan en la garantía de los derechos" de las camareras de piso, según ha abundado.

La representante de Podemos ha explicado que han trasladado desde su partido a las representantes de dicho sector que son "un ejemplo de lucha", y ha destacado que, "en los últimos años", han sido parte en España "de las reivindicaciones que han dado lugar a los avances que se están llevando por parte del Gobierno de coalición" del PSOE y Unidas Podemos, y "han sido parte fundamental también del movimiento feminista en los últimos años".

Isabel Serra ha sostenido que "es evidente que el hecho de que sean mujeres" fundamentalmente quienes realizan ese trabajo en los hoteles "es utilizado por las grandes empresas, por los grandes empresarios, para precarizar sus condiciones laborales".

"Por tanto, es fundamental que desde la sociedad y desde el conjunto a las instituciones, defendamos sus derechos laborales, y así lo vamos a hacer desde luego desde Podemos, en todos los ámbitos, en el plano municipal, en el autonómico y en el estatal", según ha sentenciado Isabel Serra.