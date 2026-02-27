Camas (Sevilla) inaugura el nuevo Centro de Interpretación del yacimiento y tesoro de El Carambolo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el acto de inauguración del nuevo Centro de Interpretación de la Cultura Tartéssica en Camas - Eduardo Briones - Europa Press

CAMAS (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de Camas (Sevilla), Víctor Manuel Ávila, acompañado por otros miembros del equipo de gobierno camero, han inaugurado este viernes, víspera del Día de Andalucía, el nuevo Centro de Interpretación de la Cultura Tartéssica en la localidad.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, las nuevas instalaciones, sufragadas con una inversión en torno al millón de euros que han sido aportados por los fondos del Plan Contigo y los planes Edusi de la Diputación Provincial, acogen "una propuesta de museo moderno, cargado de contenidos audiovisuales y hologramas que sumergen al visitante en el entorno de aquella época civilizatoria".

Durante el acto inaugural, Javier Fernández ha señalado que Camas "es un gran pueblo porque guarda su identidad, sus tradiciones y sus costumbres. Y además, tiene un gran alcalde, que tiene un plan para Camas, porque gestionar el futuro es mucho más difícil que gestionar el presente, imaginando qué pueblo se quiere para dentro de veinte o treinta años".

"Aquí estáis reconociendo y recuperando vuestra historia en un Museo donde hay innovación y a la vez, identidad de pueblo. Y además, si esto se hace en la sede de un antiguo consistorio, el valor es aún mayor. No solo se ve la historia del Tesoro del Carambolo, sino que también se pone en valor la democracia de un pueblo, revitalizando el antiguo edificio que acogía el Ayuntamiento", ha remarcado Fernández.

Asimismo, el presidente ha subrayado la apuesta importante en materia presupuestaria con Camas, "donde estamos poniendo 12 millones de euros en estos años, con el Sevilla 107, el Más Sevilla y el Sevilla 2030, además de con presupuestos ordinarios". "En ese total hay unos seis millones de euros para generar vivienda pública en Camas. Pero vivienda pública de verdad, en la que no cueste más de 115 mil euros un piso", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde camero, Víctor Manuel Ávila, ha señalado que el Centro de Interpretación "es un centro para vivir la historia, sentirla y entenderla" y ha agradecido a la Diputación "la firme apuesta y el apoyo decidido. Gracias por creer en Camas, porque este centro proyecta a Camas hacia el futuro y nos posiciona y fortalece en nuestro sentido de pertenencia a la localidad".

En esta línea, Ávila ha remarcado que "queremos que la Junta de Andalucía asuma su competencia y ponga en valor el enclave del hallazgo, que merece ser protegido, visitado y usado en clave pedagógica. Con lealtad institucional y con firmeza trabajaremos para que ese espacio reciba el lugar que se merece".

"Es triste que el collado del Tesoro no pueda estar expuesto en el municipio donde fue hallado. No hablamos de oro, sino de patrimonio, sentimiento y justicia social. Demostramos que Camas sabe proteger su pasado y seguiremos trabajando para que ese tesoro regrese al lugar que le pertenece", ha señalado.

UN TESORO MUY VINCULADO A CAMAS

El nuevo Centro de Interpretación Tartéssico es "una de las actuaciones más significativas" del Programa Edusi que ha gestionado la Diputación de Sevilla en los municipios de Camas, Valencina de la Concepción, Santiponce y Castilleja de Guzmán.

Antes de las obras, el edificio aún se encontraba ocupado por actividades del Área de Cultura, Educación, Igualdad e Interculturalidad y del Área de Juventud e Identidad Local del Ayuntamiento.

La Diputación ha indicado que las actuaciones "permiten disponer de los espacios adecuados para desarrollar los contenidos museográficos cuya temática central es el Tesoro de El Carambolo, con una completa estrategia de puesta en valor y difusión del valor del yacimiento".

El 30 de septiembre de 1958 tuvo lugar el descubrimiento casual del tesoro de El Carambolo durante unas obras de remodelación en las instalaciones del Tiro de Pichón ubicadas en el cerro.

El hallazgo supuso un auténtico hito arqueológico tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, ocupando portadas de diferentes periódicos europeos. El conjunto, compuesto por veintiuna piezas de oro, está formado por un collar con siete pseudo-sellos, dos placas con forma de piel de toro, dos brazaletes cilíndricos y dieciséis placas rectangulares.

A partir de diversos análisis realizados acerca del estilo y la composición de las piezas, se ha propuesto una elaboración local con una mezcla de técnicas autóctonas y orientales, a excepción del collar con pseudo-sellos de importación fenicia. En cuanto a su posible datación, las joyas parecen haber sido fabricadas en momentos diferentes entre finales del siglo VIII-VI a.C.

La hipótesis tradicional plantea su uso como joyas propias de un monarca local. Desde este punto de vista, las placas habrían compuesto una corona y un cinturón, y el collar habría estado colgado del cuello del rey.

Por su parte, las piezas con forma de piel de toro habrían ido colocadas, bien sobre los pectorales, bien una en el centro del pecho y otra en la espalda de la misma persona. Frente a esta hipótesis, en las últimas décadas se ha propuesto una nueva interpretación que defiende que el conjunto habría sido empleado como ajuar litúrgico con el que se ataviaban dos reses antes de su sacrificio ritual.

El sacerdote, encargado de guiar a los animales en procesión hasta el altar para ofrecerlos en holocausto, llevaría el collar de sellos y los brazales.

Por su parte, un toro y una vaca, encarnando a las divinidades fenicias Baal y Astarté respectivamente, llevarían en la testuz las piezas con forma de piel de toro, y en los laterales o sobre el lomo las placas. El juego con semiesferas podría vincularse a Baal como divinidad solar, mientras que el que presenta rosetas haría lo mismo con Astarté como representación de Venus.