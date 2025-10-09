Camela cancela su concierto en Mairena (Sevilla) por problemas de salud de uno de los vocalistas

Archivo - El dúo madrileño Camela, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por motivos ajenos a la organización, el concierto de cierre de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis, a cargo del dúo Camela, se ha suspendido debido a los problemas de salud que afectan a Dioni, uno de sus dos vocalistas.

El artista de la icónica banda presenta una recaída en la afección de garganta que le mantiene apartado de los escenarios desde el mes de agosto, "circunstancia que le impide subirse al escenario en las condiciones necesarias para garantizar la calidad del espectáculo y su bienestar físico", informa la Diputación en un comunicado.

"Por respeto al público y a su compromiso artístico", el dúo madrileño de tecno-rumba ha decidido finalmente cancelar el concierto programado para este viernes 10 de octubre en Mairena del Aljarafe.

En este sentido, el canal de venta de entradas online está procesando el reembolso de las entradas de todas las personas que habían adquirido las mismas digitalmente. Dicho reembolso se verá reflejado en la cuenta de los compradores dentro de 7 a 10 días hábiles. No es necesaria ninguna acción por su parte.

Aquellos asistentes que hubieran adquirido sus entradas en el punto de venta físico, podrán dirigirse a este a partir del 9 de octubre para solicitar el reembolso de su compra.

La organización lamenta "profundamente" los inconvenientes causados por esta situación sobrevenida y agradece "la comprensión del público". Desde la Diputación de Sevilla se desea una "pronta recuperación" al artista, añade el comunicado.