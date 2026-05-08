Una campaña busca fondos en Sevilla para una entidad que cumple deseos de personas terminales o con enfermedad crónica

Persona con enfermedad frente al mar en imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla (US) ha anunciado una nueva iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la Fundación La Ambulancia del Deseo, entidad dedicada a cumplir deseos de personas con enfermedades terminales, crónicas avanzadas o movilidad reducida, tales como reencontrarse con familiares, visitar lugares especiales o vivir experiencias simbólicas antes inaccesibles debido a sus condiciones de salud.

Según ha informado la US en una nota de prensa, la misma ha creado la campaña 'Caja de Bienestar y Deseos', una propuesta colectiva concebida como una experiencia sensorial y emocional cuyo objetivo es financiar los proyectos de la Fundación.

De esta forma, la organización ha creado dos cajas, una verde y otra rosa, con numerosas donaciones de entidades por valor de 400 euros cada una de las que las personas participantes pueden beneficiarse si colaboran en la campaña y que logrará recaudar hasta 800 euros.

Para participar en la campaña, los estudiantes pueden dirigirse al personal de conserjería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, que disponen de las papeletas, por valor de cinco euros. Para la ciudadanía que desee unirse a la campaña, pueden contactar con la organización a través del email 'marisabeni@us.es' y recibirá las instrucciones para hacerlo.