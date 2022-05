Campaña en los colegios de Sevilla en pro de "alternativas educativas" para los alumnos que no cursen Religión

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Ante el inicio de los plazos para solicitar la matriculación para el próximo curso escolar, Ustea, CCOO, CGT y Andalucía Laica han lanzado la campaña "Matricúlate en Valores", apostando por "propuestas alternativas con contenido educativo" para el alumnado que no opte por cursar la asignatura de Religión.

"Sabido es que las distintas leyes educativas, incluida la reciente LOMLOE, llevan décadas apuntalando los privilegios de la jerarquía católica, a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada", exponen los promotores de la campaña; avisando de que "uno de los privilegios de la Iglesia católica es colocar en los centros carteles para promover la escolarización de alumnado en clases de religión".

"La LOMLOE, respecto a la asignatura de religión, se limita sólo a que deje de tener asignatura alternativa y carecerá asimismo de valor académico para solicitar becas o para hacer la media de Selectividad, lo cual es absolutamente insuficiente en cuanto al objetivo de lograr la plena laicidad del sistema educativo", aseguran los promotores de esta campaña.

"Según los extraños límites que envuelven la enseñanza religiosa en los centros educativos, construidos sobre un acuerdo internacional (el suscrito en 1979 por España y la Santa Sede), varias sentencias del Tribunal Supremo y la propia norma del Ministerio de Educación, el derecho del alumnado a cursar la asignatura de religión obliga al resto, que no la cursa, prácticamente a perder el tiempo o, en todo caso, a poder abandonar el centro educativo mientras se cursa la asignatura", aseveran, exponiendo que al desconocer la propuesta de la Consejería de Educación respecto al alumnado que no vaya a cursar la asignatura de Religión, es necesario opciones "que no impliquen un mero tener entretenido" al alumnado.

"Animamos a los centros y a toda la comunidad educativa a exigir y elaborar propuestas alternativas con contenido educativo, pese al estrecho espacio que han acotado las sentencias judiciales durante los últimos años. Y pese a que el Tribunal Supremo ha establecido que la alternativa no puede suponer un perjuicio para el alumnado que curse la asignatura de religión, tampoco es aceptable que la única propuesta sea perder el tiempo".