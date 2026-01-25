Canjear tus desplazamientos sostenibles por premios: El Ayuntamiento de Sevilla se une a la aplicación Ciclogreen

Archivo - Pasajeros cogiendo el autobús urbano en Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una iniciativa destinada a fomentar formas de desplazamientos sostenibles entre la población, introduciendo como incentivo la obtención de premios para los ciudadanos que opten por modos sostenibles para desplazarse.

Se trata de la aplicación móvil, Ciclogreen, que mide los desplazamientos a pie, en bici, en patinete, en autobús, entre otros medios, de sus usuarios, con la finalidad de superar unos "Retos" que pueden canjearse por distintos premios.

Este programa de incentivos cuenta con financiación de los Fondos Next Generation. Hasta diez organizaciones han mostrado ya su interés por participar en esta iniciativa y fomentar entre sus usuarios modos de transporte sostenibles en los desplazamientos a sus respectivos centros de actividad.

Estos movimientos quedan registrados en la app de modo que pueden canjearse después por premios y experiencias. Entre estas diez entidades figuran la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Loyola, así como las empresas con presencia en Sevilla Iturri, Horse (Renault), Elmya, Carrefour, Admiral Seguros y, Ghenova.

La última entidad en sumarse a este sugestivo programa de incentivos en pro de la movilidad sostenible ha sido el Real Betis Balompié. En concreto, a través de su plataforma Forever Green, el club de fútbol sevillano ofrece a los ganadores de los "Retos" planteados en la aplicación móvil desarrollada por Ciclogreen, premios como camisetas oficiales, bufandas y encuentros con jugadores del equipo.

Entre todas las organizaciones participantes se han logrado recorrer por el momento más de 35.000 km de forma sostenible, lo que equivale a un ahorro de más de 4,3 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Con estos datos, el Ayuntamiento ha puesto en valor lo oportuno de esta nueva acción municipal en la mejora del medio ambiente mediante el empleo de medios de transporte alternativos al vehículo propio.