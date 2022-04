Carazo asegura que el Metro de Sevilla está "al margen" del adelanto electoral e insiste en firmar ya el convenio

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha señalado este jueves que el proyecto actualizado de la línea 3 del Metro está "al margen del adelanto electoral" por lo que se ha mostrado confiada en que el convenio de financiación del tramo norte (Pino Montano-Prado, con un coste de 1.045 millones de euros) se puede firmar "perfectamente".

En declaraciones a los medios en la visita realizada a unas obras de accesibilidad en el barrio sevillano de Triana, Carazo ha remarcado que "al margen del adelanto electoral, estamos en el punto idóneo y adecuado para la firma del convenio" de financiación en el que las administraciones central y autonómica deben fijar cómo sufragar el 50% que le corresponde a cada una del tramo norte.

En esta línea, la titular de Fomento ha subrayado que "creo que el convenio se puede firmar perfectamente y ser la garantía de poder licitar" esta primavera el ramal técnico de la línea 3, en Pino Montano, cuyos pliegos y presupuesto (dos millones de euros) están ya cerrados y comprometido, respectivamente. "Lo que espero es que aunque haya adelanto electoral, el Gobierno de España firme el convenio", ha apostillado.

"Debemos ser responsables. A pesar de una convocatoria electoral, Andalucía no puede pararse. El Gobierno está con el casco puesto", ha manifestado Carazo, en alusión a la necesidad de que el Ejecutivo de España haga lo propio firmando el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3, atascado en este momento en si es posible o no que Andalucía use fondos europeos Feder para asumir su mitad del coste.

Por último, Carazo ha anunciado que va a "volver a solicitar una reunión formal" para intentar desatascar el convenio. "Pero que no se equivoque nadie. Esto no es una cuestión electoral. Esto es la continuidad a un trabajo emprendendido" hace más de tres años, cuando comenzó la legislatura, ha sentenciado la consejera.