Cáritas Diocesana celebra su Escuela de Otoño en Pilas (Sevilla) con más de 540 participantes

PILAS (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Cáritas Diocesana de Sevilla ha celebrado durante este fin de semana en Pilas (Sevilla) la vigesimonovena edición de su Escuela de Otoño, bajo el lema 'Mientras haya personas, hay esperanza', en sintonía con el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco. El encuentro ha reunido a más de 450 personas vinculadas a la institución entre voluntarios, sacerdotes, colaboradores y personal técnico, en un espacio de "formación, reflexión y celebración comunitaria".

Según ha detallado la institución en una nota, la jornada del viernes comenzó con la intervención del director de Cáritas Diocesana, Miguel Ángel Carbajo, quien ha agradecido la "entrega y compromiso de los asistentes" por su "pasión" y "fidelidad discreta y silenciosa", además de por "sembrar esperanza en el corazón de las personas que más la necesitan".

Por su parte, el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, ha ofrecido una ponencia "centrada en la esperanza como vínculo de caridad", y ha alertado sobre los riesgos del "escepticismo, la alienación y la dictadura del capricho", y ha animado a contrarrestarlos "desde la fe, la libertad y el amor desinteresado".

Asimismo, el sábado por la mañana, la coordinadora del área de Incidencia Política de Cáritas Española, Ana Abril, ha invitado a asumir la responsabilidad comunitaria "frente al sufrimiento de tantas personas", ha partido desde la dignidad como "principio irrenunciable" y ha puesto el foco en "la implicación, la visibilización, la movilización y el empoderamiento" como claves para denunciar los derechos vulnerados de las personas acompañadas por la institución, "muchas veces invisibles a los ojos de la política".

Tal y como han notificado desde la institución, la Escuela de Otoño continuó con espacios de reflexión en grupo y talleres, donde mayores, migrantes, personas sin hogar o desempleadas, todas ellas participantes en los distintos recursos de Cáritas, además de una familia acogida por una Cáritas parroquial, compartieron "sus testimonios de vida, sus dificultades y sus motivos de esperanza", una experiencia que ha permitido "aterrizar en la realidad concreta de cada uno y contemplar como el acompañamiento y la promoción generan caminos de esperanza, de cambio".

Más allá de los contenidos formativos, Cáritas ha defendido que el valor de esta Escuela reside en el "cuidado integral" de los agentes, y ha ofrecido espacios para actualizar "su mirada y su acción", pero también para cultivar el "cuidado espiritual y fraterno que nace de la vida compartida", una experiencia que "fortalece el vínculo comunitario y renueva el sentido profundo de la misión".

El encuentro ha concluido con la celebración de la eucaristía, presidida por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Sevilla, Salvador Diánez Navarro, que ha puesto "el broche de comunión y envío".

De esta forma, Cáritas Diocesana de Sevilla ha acompañado a más de 12.000 familias en situación de vulnerabilidad durante el pasado año, "gracias a la labor de 2.500 personas voluntarias en 250 Cáritas parroquiales y cuatro centros especializados, el trabajo de 90 técnicos y la solidaridad de socios, donantes y colaboradores".