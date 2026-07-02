La Casa de la Juventud de Alcalá (Sevilla) acoge la presentación de un programa para impulsar el talento musical joven

Actuación en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Juventud de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación del programa 'Encuentros con la Música', que tiene el objetivo de "acercar, formar e impulsar a los jóvenes a desarrollar su talento musical de la mano de profesionales".

Según ha descrito el Consistorio en un comunicado, la delegada, Paula Fuster, ha indicado que el programa se desarrollará durante todo el mes de julio con talleres, masterclass, jam sessions y conciertos.

Desde el próximo día 6 de julio se desarrollarán talleres se guitarra, bajo, batería y otros instrumentos. Contará con profesionales de reconocido prestigio para la programación como Patricio Jiménez, músico alcalareño que ha participado en el musical homenaje a Mecano 'Hoy no me puedo Levantar', o el jazz de Juan Galiardo Quintet.

Para los talleres y masterclass ha sido necesaria la inscripción previa gratuita por motivos de aforo y organización mientras que para las jam sessions y los conciertos la entrada será libre y gratuita en la Casa de la Juventud, tal y como ha explicado Fuster.