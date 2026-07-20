Casi 4.000 personas celebran en Los Palacios (Sevilla) el Mundial de Gavi y Fabián como previa a la recepción del martes

Archivo - Llegada de los jugadores durante la recepción institucional a los jugadores de la selección española de fútbol tras la conquista de la Nations League en los Palacios y Villafranca, a 21 de junio de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Los Palacios y Villafranca (Sevilla) reunió a un millar de personas en la Plaza de España para animar a sus paisanos, Fabián Ruíz y Pablo Páez Gavira "Gavi", a los que recibirán este martes en una recepción oficial. Una vez concluido el encuentro, 4.000 personas celebraron en la fuente de la Glorieta la Unión, donde se vivió una "explosión de júbilo".

Según ha confirmado el alcalde del municipio, Juan Manuel Valle, en declaraciones a Europa Press, este "punto neurálgico" de Cuatro Caminos fue el epicentro de la celebración mundialista. Este martes, a las 20,00 horas será la recepción oficial en el Ayuntamiento, a los palaciegos, Fabián y Gavi, que ya como campeones del mundo recibirán su peso en tomates y saludarán a sus paisanos desde el balcón.

Asimismo, más de 32.000 personas vivieron el triunfo de la Selección Española de Fútbol en las diferentes pantallas gigantes instaladas por los ayuntamientos. En la capital hispalense, 15.000 personas acudieron a las pantallas instaladas en el Centro Deportivo San Pablo (10.000) y Fibes (5.000).

Otros municipios que dispusieron de esta instalación especial en la que sus vecinos pudieron ver al combinado nacional ganar la segunda estrella han sido La Rinconada, donde acudieron más de 3.000 personas; Guillena, con 2.500; Écija, con más de 3.000 personas en 'El Salón' o Bormujos, que reunió a más de 4.000 personas en el Parque Las Portadas.