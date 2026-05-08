La Catedral de Sevilla restaurará sus órganos de coro en dos talleres franceses durante los próximos cinco años

Imagen de los integrantes de la comisión encargada de la restauración de los órganos de la Catedral de Sevilla. - CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha firmado este viernes, 8 de mayo, el contrato para la restauración integral de sus órganos de coro, una intervención encargada a los talleres franceses de Jurine y Mühleisen, que ejecutarán los trabajos durante los próximos cinco años. El proyecto cuenta con la autorización de la Comisión Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el Cabildo catedralicio en una nota de prensa, esta actuación está destinada a la recuperación de materiales históricos y a la corrección de deficiencias técnicas acumuladas durante décadas "con el fin de recuperar un "icono del patrimonio europeo".

Como contexto, la Catedral ha contado, en sus más de 500 años, con importantes órganos, tales como los de fray Juan (1479), Francisco Ortiguez (1733) y Valentín Verdalonga (1831) en el lado del Evangelio; y los de maese Jors (1579), Diego de Orío (1725), ubicado ya en las magistrales cajas de Pedro Duque Cornejo y Luis de Vilches, y finalmente Jordi Bosch (1779) en el de la Epístola, siendo este último uno de los mejores órganos europeos, "que desgraciadamente quedó destruido en 1888 por el derrumbe del pilar próximo".

Asimismo, fue a comienzos del s.XX cuando el organero vasco Aquilino Amezua unificará ambos órganos mediante la conexión eléctrica de ambos muebles, aplicada por primera vez en España, creando el actual órgano romántico inaugurado en 1903.

A pesar de las importantes intervenciones en 1973, por Organería Española, y a partir de 1996 por Grenzing, sus deficiencias actuales han propiciado "ir más allá" de las habituales labores de mantenimiento para acometer una reforma "en profundidad" que, además de acometer las referidas deficiencias, permita recuperar la identidad del proyecto original de Amezua, integrando de nuevo todo el material retirado en las intervenciones anteriores y que ha sido conservado por el Cabildo en sus almacenes.

Para acometer el proyecto, el Cabildo ha constituido una comisión internacional de expertos, del que han formado parte el organista de la Iglesia Saint-Eustache (París), Thomas Ospital; el primer organista de la Basílica de San Marco (Venecia), Alvise Mason, y el profesor de la Esmusc y estudioso de la obra de Amezua Óscar Candendo Zabala, además de organistas y técnicos de la Catedral de Sevilla.

Tras un exhaustivo análisis de propuestas francesas, alemanas y austriacas, el trabajo ha sido encomendado las firmas francesas SAS Michel Jurine, con sede en Rontalon, y Manufacture D'Orgues Muhleisen G. Walther et Associés, con sede en localidad de Eschau, ambas especialistas en órganos del s.XIX y XX.

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

Los trabajos se prolongarán por cinco años, seguirán un plan de restauración que prioriza la reintegración de elementos contemporáneos respetuosos con el material original conservado. Las grandes líneas de este proyecto son las siguientes: Repartir los planos sonoros en las dos cajas, incluyendo una parte del material antiguo existente, y buscar sacar el máximo partido de las posibilidades de especialización ofrecidas por las cuatro fachadas y los positivos de espalda.

Otro de los objetivos del proyecto es "repensar" el sistema de alimentación de viento restaurando y empleando los depósitos de Amezua y buscando un viento abundante y estable propio del órgano sinfónico. Esto pasa "necesariamente" por la presencia de un depósito al menos por plano sonoro dispuesto bajo el secreto.

También se plantea la restauración meticulosa de la tubería antigua para devolverle sus características originales, la restitución del positivo expresivo indispensable al equilibrio de un gran instrumento sinfónico, la creación de un teclado de Solo en memoria del plano sonoro "concertante" de Amezua, la creación de un plano sonoro de resonancia, y la utilización de los positivos de espalda de manera juiciosa bajo forma de planos sonoros móviles.

Con esto, la estética sonora propuesta será una síntesis de las estéticas sinfónicas españolas y francesas teniendo por base el material Amezua y de acuerdo con sus ideas y el enfoque en el proyecto original de 1899. Se reincorporarán materiales originales de 1903 que se encuentran preservados, así como también se eliminarán los problemas actuales de suministro de aire que afectan al funcionamiento técnico.