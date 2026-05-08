CCOO afea el "bloqueo" de la patronal UNO a las negociaciones del convenio de operadores logísticos de Sevilla

Imagen de archivo. Sede de CCOO-A en Sevilla. A 8 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha afeado el "bloqueo de la patronal UNO a las negociaciones del convenio de operadores logísticos de Sevilla", lo que ha provocado la rotura de la mesa de negociación de este convenio que afecta a 5.000 trabajadores en la provincia.

Según ha señalado el sindicato en una nota, la última reunión celebrada entre las partes ha concluido sin ningún avance "debido a la posición de bloqueo de la patronal, que aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo que dignifique las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras del sector".

Para CCOO, una de las principales reclamaciones es que el convenio sevillano se sitúe, al menos, en parámetros homologables a la media andaluza: "La propia patronal ha suscrito en otras provincias acuerdos con condiciones económicas superiores a las que ahora pretende imponer en Sevilla, pese a que el coste de vida en la capital sevillana resulta sensiblemente más elevado", ha señalado el secretario de Acción Sindical y responsable del sector de transporte del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, Francisco José González.

En esa línea, han criticado que "la única propuesta económica presentada por la patronal consistió en una subida salarial del 2%", una oferta que consideran "insuficiente y alejada de la realidad económica actual". Además, desde la organización sindical han señalado que la propuesta se condicionó "a la renuncia de derechos ya consolidados y reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores".

Por otro lado, ante la "falta de voluntad negociadora de la patronal", CCOO ha anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones en los próximos días, con el objetivo de desbloquear la negociación y lograr unas condiciones salariales y sociales "justas" para las personas trabajadoras de la logística en la provincia de Sevilla.