CCOO avisa de que Correos necesita un 40% más de plantilla en Sevilla para afrontar con garantías las elecciones

Archivo - Un cartero llega al colegio electoral con el voto por correo correspondiente durante las elecciones generales, en el Colegio SAFA, a 23 de julio de 2023, en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en Correos Sevilla ha alertado de que Correos necesita un 40 por ciento de plantilla en la provincia para afrontar "con garantías" las elecciones y la regularización de personas migrantes.

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, la falta de personal "ralentizará e incluso podría colapsar la tramitación de solicitudes de regularización y el voto por correo", además de aumentar la sobrecarga y los riesgos para la salud laboral de los trabajadores del servicio postal.

Asimismo, el sindicato ha hecho énfasis en que la empresa afronta en Andalucía "dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión" como las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Ambos procesos requieren un "importante refuerzo organizativo y de plantilla" que garantice tanto la calidad del servicio postal público, como el "normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización".

En este sentido, la sección sindical ha advertido de que la actual política de ajuste y 'contratación cero', impulsada por la dirección de la empresa pública, resulta "claramente insuficiente" para afrontar con garantías esta situación excepcional.

Según han criticado, la empresa continúa "sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias". En las unidades de reparto de Sevilla y provincia, que se encuentran "con plantilla al 50 por ciento o menos", asumen el personal activo y la totalidad de la carga de trabajo, obligando a extender los recorridos, con mayor número de entregas, lo que en circunstancias normales provoca en los trabajadores cansancio y estrés laboral, según han señalado desde el sindicato.

Ahora, en plena campaña electoral, estas consecuencias se ven agravadas por el número de envíos de propaganda electoral y voto por correo, "miles de misivas electorales que corren el riesgo de no ser repartidas en su totalidad".

De igual manera ocurre en las oficinas postales de Sevilla y provincia, donde la "falta de contratación y la gran afluencia de ciudadanos", supone, en muchos casos, "excesivos tiempos de espera" a la hora de tramitar el voto y realizar los trámites de regularización de personas migrantes, necesitando refuerzos para afrontar estos procesos con garantías.

Por eso, CCOO ha señalado que "es necesario reforzar también el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos en Sevilla situado en San José de Palmete, donde se clasifica y distribuyen los envíos para los centros de trabajo de Andalucía Occidental". Así, el centro se está "viendo afectado" por "la falta de personal necesaria para la efectiva clasificación de todos los envíos electorales y resto de envíos ordinarios".

En suma, el sindicato ha considerado que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de "manera urgente" la plantilla en reparto, oficinas y logística, asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.