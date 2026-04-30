CCOO avisa del "grave deterioro" de los autobuses Monbus que prestan servicio en la provincia de Sevilla

Imagen de Archivo de Autobús de Monbus de la línea Talavera-Toledo. - MONBUS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha avisado del "grave deterioro" de los autobuses Monbus que prestan servicio en varios municipios sevillanos.

Según ha señalado la sección sindical en una nota de prensa, esta empresa, adjudicataria de servicios de transporte público dependientes de la Junta de Andalucía, cuenta con vehículos "en un estado deplorable", presentando "deficiencias generalizadas que afectan tanto a la seguridad de la plantilla como a la de las personas usuarias".

Entre los problemas que achacan desde Comisiones, se encuentran "fallos en la dirección, deficiencias en los sistemas de frenado, pérdidas de refrigerante y averías eléctricas que, en algunos casos, provocan la detención de los autobuses en plena carretera".

Del mismo modo, advierten de que esta situación se traduce en una media de entre dos y tres incidencias semanales, "lo que evidencia el carácter estructural del problema y la falta continuada de mantenimiento de la flota". Afean que esta circunstancia repercute directamente en la calidad del servicio y en las condiciones de trabajo de la plantilla", que se ve obligada a operar con vehículos que "no reúnen las condiciones mínimas de seguridad".

Además, el sindicato subraya el impacto directo sobre la ciudadanía usuaria, que utiliza estas líneas de manera habitual para desplazamientos entre municipios como Constantina, Cazalla de la Sierra, Benacazón, Écija o Estepa, en el caso de la provincia sevillana.

Otro servicio involucrado es el transporte escolar, a juicio del sindicato, donde estos vehículos prestan servicio a diversos centros educativos, entre ellos el CEE Virgen de la Macarena, el CEIP José Ramón, el IES Profesor Tierno Galván y el CEIP Ángeles Martín Mateo en Alcalá de Guadaíra.

Comisiones achaca también la "ausencia o mal funcionamiento" de los sistemas de climatización, hecho que consideran "inaceptable que personas usuarias, incluyendo menores, tengan que realizar trayectos en condiciones térmicas extremas, especialmente en rutas que atraviesan zonas como Écija durante los meses de calor".