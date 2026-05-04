CCOO avisa del "grave deterioro" del consultorio de El Coronil (Sevilla) y exige actuaciones urgentes

Imagen aportada por el sindicato acerca de los desperfectos del consultorio de El Coronil. - CCOO

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha avisado del "grave deterioro" del consultorio de El Coronil y ha exigido actuaciones urgentes. Según ha avisado CCOO, el centro de salud Julio Borreguero sufre "una falta de mantenimiento y abandono institucional que ponen en riesgo la seguridad tanto de trabajadores como usuarios.

En una nota de prensa, el sindicato alerta de techos con desprendimientos, grietas visibles y múltiples deficiencias estructurales que evidencian una "urgente necesidad de intervención": "Es inaceptable que un espacio destinado a la atención sanitaria, donde deberían garantizarse estándares básicos de seguridad y calidad, se encuentre en estas condiciones".

CCOO remarca en las "reiteradas denuncias realizadas" al respecto y "haber trasladado formalmente esta problemática" al comité de seguridad y salud del Área de Gestión Sanitaria de Sevilla Sur. Sin embargo, "la situación no solo persiste, sino que se agrava con el paso del tiempo".

De la misma forma, el sindicato lamentado "la inacción" tanto de la Consejería de Salud como de la Delegación territorial, que, "pese a conocer sobradamente la situación, no han adoptado medidas eficaces para solucionar los problemas existentes ni han establecido un calendario claro de actuaciones".

Por todo ello, CCOO reclama la intervención inmediata para garantizar la seguridad estructural del centro, la planificación urgente de las obras necesarias con plazos concretos y transparentes y la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones competentes.