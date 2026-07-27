CCOO convoca nuevos paros parciales en Konecta BPO en Bollullos de la Mitación (Sevilla) para el próximo 17 de agosto

Archivo - Manifestación de los trabajadores de Konecta en Sevilla en una imagen de archivo - CCOO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado nuevos paros parciales el próximo 17 de agosto en el Call Center de Konecta BPO en Bollullos de la Mitación (Sevilla) ante la "falta de negociación de la empresa para mejorar las condiciones de la plantilla". Así, el sindicato ha exigido el fin de esta situación a la dirección de la compañía, con la que se reunirán este miércoles.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la plantilla "lleva meses soportando cambios de turno de un día para otro en un ambiente de presión y miedo" ya que, de no aceptar estas supuestas modificaciones, se arriesgan a "ser uno de los muchos despedidos por una supuesta bajada de rendimiento que se producen todos los meses".

Además de la "precarización evidente de las condiciones laborales", se suman las modificaciones horarias a última hora, "llegándoles a cambiar a los trabajadores hasta a turno partido", según ha indicado el sindicato. Así, han afirmado que "estos incumplimientos de la legislación vigente" tienen repercusión el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

De esta forma, los paros parciales se mantendrán, después de que CCOO haya afeado que llevan meses "intentando revertir la situación que están sufriendo los trabajadores" en la empresa líder en empleo en el sector del 'Contact Center' en España.

En este sentido, la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO en Sevilla, Claudia Cao, ha asegurado que la empresa "no ha querido mediar ni pactar ningún otro tipo de solución" y ha indicado que también sigue aplicando unos cambios de turno "completamente ilegales, sin el preaviso establecido en la ley y sin cumplir las condiciones del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores".

En contexto, desde el pasado 5 de enero, el comité de empresa y el sindicato han convocado una serie de paros parciales, jornadas de huelga y concentraciones ante las sedes de las empresas cliente para las que la plantilla presta sus servicios. La última de las movilizaciones se produjo la semana pasada y hasta ahora, no ha logrado poner fin a las actuaciones requeridas por CCOO.