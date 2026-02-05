CCOO critica el estado del CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) y Junta recuerda que es materia del Ayuntamiento

Estado del CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) - CCOO SEVILLA

GERENA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha señalado el "empeoramiento" del edificio del CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) con las últimas lluvias y ha convocado una manifestación el 7 de marzo para pedir mejoras.

El sindicato ha calificado el estado del edificio como "peligroso" al contar con "daños estructurales que hacen inviable el desarrollo de la actividad académica y que ponen en grave peligro al alumnado y a los trabajadores".

CCOO ha destacado que la situación ha obligado al traslado de cuatro aulas, por lo que el alumnado de 4º de primaria "está recibiendo las clases de manera telemática". El sindicado además, ha denunciado el silencio de las quejas remitidas a la Consejería de Desarrollo Educativo, lo que llevó a convocar una concentración el pasado 6 de noviembre.

Ante la situación, CCOO ha anunciado que pondrá en marcha una plataforma el 11 de febrero para pedir a la Junta de Andalucía "la construcción del nuevo centro, que lleva planificado más de una década". De la misma forma, el Sindicato ha convocado una movilización lugar el 7 de marzo.

LA JUNTA SEÑALA QUE EL AYUNTAMIENTO ES PROPIETARIO DEL EDIFICIO

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía consultadas por Europa Press, han asegurado que el mantenimiento, conservación y seguridad de los colegios públicos de Infantil y Primaria son, "como establece la ley, una competencia de los Ayuntamientos, al tratarse de inmuebles de titularidad municipal".

En esta línea, han señalado que el "incumplimiento de estos deberes durante un periodo prolongado de tiempo", ha provocado que el edificio presente "diversos problemas, entre ellos deficiencias en la cubierta, que se agravan especialmente en los días de lluvia".

Asimismo, ha destacado que el Consistorio "puede llevar a cabo las obras de sustitución de la cubierta cuando lo considere oportuno a través de la correspondiente licencia de obras, sin que la Junta de Andalucía tenga que tramitar ninguna autorización". En este sentido, han asegurado que "no consta que el Ayuntamiento haya contratado la obra mencionada".

Por otro lado, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se encuentra tramitando el expediente para la instalación de dos edificios modulares prefabricados, "tal y como se acordó en las reuniones mantenidas entre ambas administraciones". La previsión es que en los próximos días ya esté adjudicada a una empresa y se pueda llevar a cabo la obra para la instalación de los mismos.