CCOO destaca un subida salarial del 6% para más de 3.000 trabajadores de fincas urbanas de Sevilla

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla ha conseguido una subida salarial del 6% y otras mejoras sociales para de 3.000 personas trabajadoras de fincas urbanas de Sevilla. En este sentido, se ha firmado recientemente el nuevo convenio colectivo del sector en la provincia, que tendrá vigencia para los próximos dos años.

En ese acuerdo se desglosa el citado incremento salarial: un 3% en 2026 y otro 3% en 2027. Por otro lado, el texto acordado incluye cuestiones sociales como diez horas anuales de acompañamiento para familiares de hasta primer grado de consanguinidad y un total de 23 días hábiles de vacaciones, según detalla en una nota de prensa.

CCOO ha señalado la importancia de haber alcanzado estos avances económicos y sociales gracias a la negociación colectiva, y ha destacado la mejora sustancial que supone este convenio con respecto al anterior.