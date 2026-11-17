Archivo - Mostradores de la aerolínea Ryanair. Imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha pedido desbloquear el Índice de Calidad del Empleo y justificar con criterios técnicos la dispersión de inversiones fuera de Aerópolis. Así, ha valorado la oportunidad industrial del anunciado centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla, con una inversión prevista de 500 millones de euros y hasta 600 empleos directos.

Según ha detallado el sindicato en una nota, ha pedidio que el respaldo público, incluidas las bonificaciones municipales anunciadas del 95% en el IBI y el ICIO, se traduzca en compromisos verificables de calidad del empleo y fortalecimiento del tejido aeroespacial andaluz.

Asimismo, ha exigido incorporar condiciones sociales a los instrumentos de apoyo empresarial y ha dejado claro que "las cuentas autonómicas y municipales deben hacer visible el esfuerzo público completo: subvenciones, infraestructuras y los ingresos que se dejan de percibir por los beneficios fiscales. Ese esfuerzo debe evaluarse por su retorno industrial, laboral y social".

Por otra parte, ha solicitado "vincular las bonificaciones al número de empleos creados, incluso cuando se exige contratación indefinida, resulta insuficiente". Así, "los anuncios públicos no concretan garantías equivalentes sobre salarios, jornada, salud laboral, igualdad o subcontratación", ha indicado.

Por tanto, "reducir la aportación fiscal empresarial mejora directamente la rentabilidad y el beneficio privado, pero sin compromisos laborales y mecanismos específicos de control no garantiza una mejora proporcional de las condiciones de trabajo", ha añadido.

En ese sentido, CCOO ha recordado que la elaboración del Índice de Calidad del Empleo se acordó en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en 2020 y se ha reclamado también en el seguimiento del Plan Crece Industria.

Al respecto, el sindicato ha manifestado que "el compromiso sigue incumplido por el veto directo de la Confederación de Empresarios de Andalucía" y ha advertido de que "aceptar ese bloqueo equivale a conceder a la patronal capacidad para paralizar la acción de gobierno y la evaluación de sus políticas".

De este modo, "el proyecto de Ryanair evidencia la necesidad de poner en marcha esta herramienta y aplicarla a este y al resto de proyectos aeroespaciales, especialmente cuando reciben apoyo público", ha argumentado.

Asimismo, en un sector con personal de producción e ingeniería de elevada cualificación técnica, CCOO ha manifestado que las condiciones laborales no mejoran de manera proporcional al esfuerzo económico de las administraciones y a los beneficios empresariales privados. "La calidad del empleo debe medirse con datos y resultados, no darse por supuesta por la especialización tecnológica de la actividad", ha señalado.

Ante esa situación, el sindicato ha reclamado evaluar salarios, estabilidad efectiva, jornada, seguridad y salud, igualdad, formación y respeto a la negociación colectiva y los derechos sindicales, tanto en la empresa principal como en las subcontratas.

De igual modo, la organización ha exigido participación sindical, resultados públicos periódicos y compromisos de creación y mantenimiento de empleo de calidad, con mecanismos de devolución de ayudas o pérdida de beneficios ante incumplimientos, conforme al marco aplicable.

Por otro lado, CCOO ha cuestionado la coherencia de promover nuevas implantaciones aeroespaciales fuera del Parque Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, sin explicar su encaje en una estrategia compartida. "Ubicar el centro de Ryanair en el Puerto de Sevilla exige justificar por qué esta opción resulta más adecuada y cómo contribuirá a reforzar el conjunto del sector y el Parque existente".

Además, "la dispersión entre otras actividades industriales puede debilitar la concentración de proveedores, servicios tecnológicos, formación e innovación, y restar visibilidad y cohesión a un polo aeroespacial reconocible".

Para CCOO, "el discurso institucional que presenta a Sevilla como referente del sur de Europa debe acreditarse mediante capacidades industriales y una planificación coherente; pierde consistencia si, al mismo tiempo, se diluye el espacio especializado llamado a articular ese liderazgo".

Asimismo, el sindicato ha advertido de que esta preocupación se suma a otras decisiones recientes que alejan actividades del Parque y ha reclamado explicaciones que despejen la sospecha de que pesan más los intereses partidistas o la competencia entre administraciones que los criterios técnicos, económicos y empresariales. "Reclamamos que se publiquen las alternativas estudiadas y su comparación en suelo, energía, logística, requisitos de ensayo, costes y ampliación".

Por último, CCOO ha remarcado que los presupuestos para Andalucía de 2027 deben concretar una estrategia que refuerce Aerópolis, la innovación, la formación y la conexión entre empresas y desbloquee el Índice de Calidad del Empleo. "Estas decisiones deben ser abordadas en el diálogo social y garantizar que cada euro de apoyo público tenga un retorno acreditado en salarios, derechos, estabilidad y capacidades industriales que permanezcan en Andalucía".