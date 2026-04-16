Cerca de 400 estudiantes de Primaria de Mairena del Aljarafe (Sevilla) se acercan al cómic con 'Cuán bello es leer'

El autor, José Antonio Pérez Escudero (JAPE), durante una de las sesiones de 'Cuán bello es leer' con alumnos de primaria de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de 4º de primaria de Mairena del Aljarafe (Sevilla) han iniciado 'Cuán bello es leer', una nueva iniciativa de la programación educativa del Ayuntamiento que busca iniciar a los estudiantes en el mundo de la lectura, enfocándose en el cómic y en la que participan 400 alumnos de once centros.

El Consistorio ha explicado en una nota que el objetivo es "fomentar la lectura entre los niños del municipio y luchar así contra el posible abuso del móvil", tal y como ha señalado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos. "Para ello, conectamos escritores y estudiantes con la idea de compartir el gusto y la afición por la cultura y la literatura", ha afirmado la edil.

Este año, la iniciativa está dirigida al cómic y cuenta con la participación de José Antonio Pérez Escudero (JAPE), dibujante y autor de cómics. JAPE se ha consolidado tanto en el ámbito de la creación artística como en el de la formación, destacando por su labor pedagógica a través de talleres de cómic, ilustración y narrativa gráfica.

Desde sus inicios, este autor ha desarrollado un estilo propio que combina la expresividad con la narrativa y que lo ha convertido en una referencia para las nuevas generaciones. Además de su labor formativa, JAPE cuenta con una destacada trayectoria editorial, con publicaciones en sellos como Panini Cómics, DQómics y Evolution Comics. Entre sus obras destacan 'Cómo dibujar kawaii', 'Cómo dibujar manga', 'Matar a la bestia' o 'Historietas sevillanas'.

Este programa, que se desarrolla hasta el 29 de abril, combina diferentes sesiones en las que se realizan ejercicios de dibujo, creatividad y construcción de historias, ofreciendo una experiencia completa en torno al cómic. Las actividades se estructuran en diferentes tramos horarios de la mañana, con sesiones de una hora de duración para trabajar con grupos reducidos y favorecer una atención personalizada.

Esta iniciativa forma parte de la programación educativa municipal. La han precedido 'Equinoterapia', 'Aprende a mirar un cuadro' y 'Aulas Vitaminas'.