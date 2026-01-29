El certamen de Cortometrajes 'Castilblanco y... ¡Acción!' abre plazo de inscripción el 2 de febrero

Presentación del certamen de Cortometrajes 'Castilblanco y... ¡Acción!' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) ha indicado que mantendrá abierto entre los días 2 y 22 de febrero el plazo de inscripción para la sexta edición de su certamen de Cortometrajes 'Castilblanco y... ¡Acción!'.

La Diputación ha destacado que se trata de una cita "ya consolidada que invita a jóvenes creadores y amantes del cine a demostrar su talento rodando sus historias en la localidad".

El certamen está organizado por las concejalías Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos junto a las productoras locales Americano Film y Garage Film.

La inciativa comenzó en 2020, por la iniciativa de un grupo de jóvenes cineastas del municipio. Desde entonces, "no ha dejado de crecer, hasta convertirse en uno de los certámenes de cortometrajes más relevantes de la provincia, con cada vez mayor proyección".

El objetivo del certamen es doble: por un lado, acercar el séptimo arte a jóvenes y adultos y fomentar la creatividad audiovisual y, por otro, situar a Castilblanco como un escenario atractivo para rodajes, poniendo en valor sus espacios, patrimonio y entorno natural.

Los equipos participantes dispondrán de 48 horas (durante los días 27 y 28 febrero y 1 de marzo) para grabar sus cortometrajes íntegramente en la localidad, utilizando al menos tres localizaciones exteriores reconocibles. Las obras deberán tener una duración de entre 3 y 8 minutos.

El certamen repartirá ocho premios, con dotaciones en metálico que oscilan entre los 600 y los 150 euros; y seis menciones especiales. La gala tendrá lugar el sábado 7 de marzo, en el Teatro Municipal Miguel Fisac, en un acto que estará presentado por Carlos Campos y Ángel Gil y contará con la actuación musical de Carla Monzubi.

Entre los galardones se incluyen premios al primer y segundo mejor cortometraje, así como un premio local destinado a trabajos realizados por equipos en los que, al menos, dos de sus componentes estén empadronados en Castilblanco. Además, se reconocerán la mejor dirección, guion, fotografía y sonido.

El público también tendrá un papel protagonista a través del premio del público, que se otorgará al cortometraje que obtenga un mayor número de 'me gusta' en el canal de YouTube de 'Castilblanco y... ¡Acción!', donde se publicarán todos los trabajos participantes.

En cuanto a las menciones, se concederán al mejor actor y actriz, mejor montaje, mejor banda sonora, al mejor making of y al mejor equipo efebo, destinado a grupos en los que al menos el 50% de sus integrantes tenga menos de 18 años y sean de Castilblanco.

Los equipos de grabación deben estar formados por entre dos y diez personas, sin límite de edad, entre equipo técnico y los actores, que deberán aparecer al complejo en la hoja de inscripción. Esta puede hacerse a través de la web castilblancoyaccion.com.