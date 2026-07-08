La CES valora la aprobación provisional de la conexión Santa Justa - aeropuerto de Sevilla "sin perder la perspectiva"

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SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) "valora positivamente" la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aprobación provisional del estudio informativo para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla: "un nuevo paso que permite iniciar el periodo de información pública y avanzar en una infraestructura que el tejido empresarial sevillano viene reclamando desde hace años".

No obstante, la Confederación considera que este avance "no debe hacer perder la perspectiva", tal como señala en un comunicado. "Resulta inadmisible que una ciudad como Sevilla siga sin una conexión ferroviaria entre su principal estación y el aeropuerto, especialmente teniendo en cuenta el peso del turismo en la economía provincial y cuando las principales ciudades españolas ya disponen de este tipo de infraestructura".

Además, la Unión Europea ya ha advertido a España por incumplir la normativa que exige conexión ferroviaria en los aeropuertos con más de cuatro millones de pasajeros anuales, remarcan en la CES. "Mientras tanto, el aeropuerto está a punto de alcanzar los diez millones de pasajeros sin disponer todavía de este servicio".

La CES recuerda que esta infraestructura ha sido objeto de numerosas reivindicaciones que ha trasladado durante años a las distintas administraciones. "Se trata de una actuación que siempre se ha considerado técnicamente viable y de ejecución relativamente sencilla, pero cuya materialización continúa acumulando retrasos".

La Confederación subraya que esta actuación forma parte de un "déficit histórico de infraestructuras" que continúa lastrando el desarrollo económico y la competitividad de Sevilla. "A ello se suman otros proyectos estratégicos pendientes, como la culminación de la SE-40, la conexión ferroviaria entre Sevilla y Málaga en menos de una hora, el desarrollo completo de la red del Metro o la ampliación de la A-49".