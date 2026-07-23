La CHG ejecuta una nueva estación de bombeo de 26,3 millones para reducir el riesgo de inundaciones en Sevilla

Ejecución de las obras de la nueva Estación de Bombeo del Tamarguillo. - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, continúa con la ejecución de las obras de la nueva Estación de Bombeo del Tamarguillo, una infraestructura para mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento de Sevilla y reforzar la seguridad hidráulica de la ciudad, con una inversión de 26,3 millones de euros.

Según ha detallado la CHG en una nota, la actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y permitirá aumentar la capacidad del sistema de drenaje urbano, reduciendo el riesgo de inundaciones durante episodios de fuertes precipitaciones.

Las obras contemplan la modificación del trazado del colector de saneamiento S-700 mediante una nueva galería de hormigón armado de sección variable, la construcción de una nueva estación de bombeo dimensionada para una capacidad máxima de 66 m3/s, aunque en esta primera ejecución se instalará el equipamiento electromecánico necesario para evacuar 22 m3/s y cuatro bombas, así como un nuevo canal de descarga para conducir el caudal hasta el río Guadaíra durante los episodios de lluvia más intensos. Las obras, ejecutadas por la UTE Acciona-Riegosur, tienen prevista su finalización en mayo de 2027.

La actuación, que tiene a Emasesa como entidad beneficiaria, se integra en el proyecto de adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para garantizar el cumplimiento de los requisitos de vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Se trata de una de las principales intervenciones hidráulicas actualmente en ejecución en el área metropolitana de Sevilla, orientada a modernizar el sistema de saneamiento, reforzar la capacidad de depuración y mejorar la calidad ambiental de las masas de agua asociadas al estuario del Guadalquivir y su entorno protegido. Este proyecto, que incluye varias actuaciones además de la Estación de Bombeo, cuenta con un presupuesto superior a los 95 millones de euros.