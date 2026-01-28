El ciclo 'EmPEÑAdos por Sevilla' acogerá más de cuarenta recitales flamencos en el primer semestre en peñas de la ciudad

Presentación del ciclo 'EmPEÑAdos por Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este miércoles la segunda edición del ciclo 'EmPEÑAdos por Sevilla', una iniciativa que contempla más de cuarenta recitales flamencos a lo largo de este primer semestre y que se desarrollará en las Peñas Flamencas de la ciudad, en el marco del programa municipal 'Promoción del Flamenco'. Cabe enmarcar que la entrada a estos recitales será libre hasta completar el aforo.

Según ha expresado el Consistorio en una nota, el ciclo está programado y dirigido por el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra. Además, la iniciativa se desarrolla en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas de Sevilla, entidad que tiene entre sus fines el estudio, la conservación, la promoción y la difusión del arte flamenco como pilar esencial de la cultura andaluza.

El ciclo contará con la participación de sedes históricas como Torres Macarena, El Chozas, La Plazuela, La Poleá, El Carbonerillo, Las Asarvahás, Calixto Sánchez, La Jumoza, Cantes al aire, Aires Flamencos, La Fragua, Sevilla Este, La Toná y el Cerro del Águila.

La programación del mes de febrero la compone las Peñas: El Chozas con José Ángel Jara, La Poleá con Diego Villegas, La Toná con Tamara Lucio, El Carbonerillo con Teresa La Debla, Cantel al aire con Pura de Pura, Aires Flamencos con Antonio Carrión, La Jumoza con Manuel de la Tamara, Torres Macarena con Cristina Tovar y La Fragua con Filo de los Patios.

El mes de marzo se abre en la Peña La Jumoza con Juanelo, en Sevilla Este con Angelita Montoya, El Carbonerillo con Antonio Gámez, Calixto Sánchez con Juan Reina, Las Asarvahás con Aurora Reguera, El Cerro del Águila con Vicente Gelo y El Chozas con La Yunko.

Por su lado, Inma La Carbonera inaugura el mes de abril en la Peña La Plazuela. Posteriormente será Rosa Escobar la protagonista, para continuar con Alba Guerra en Las Asarvahás, Macarena López en La Fragua, Carmen Iniesta en el Cerro del Águila, Dieguito Amador en Aires Flamencos y Amara Compán en Cantes al aire.

Será el turno en el mes de mayo para Carmela Gil en El Carbonerillo, Jesús Corbacho en La Poleá, José Méndez en Sevilla Este, Paco Hidalgo y Vanessa Fernández en La Plazuela, Rafael Rodríguez en el Cerro del Águila, Ángeles Gabaldón en Aires Flamencos y María Portillo en La Toná.

Finalizará este primer ciclo el mes de junio con: José Manuel Tudela en La Fragua, Tomasa Peña en Calixto Sánchez, Alba La Tagua en Las Asarvahás, Inma Rivero en Sevilla Este, Manuel Romero en El Cerro del Águila, Carmela Riqueni en La Jumoza, Pastora Galván, con sesión doble, en el IES Politécnico poniendo el broche final, Rubén Lebaniego en Torres Macarena.

Además, el Ayuntamiento ha incidido en que ha incrementado la inversión municipal en este sentido a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). En 2025, la aportación asciende a 80.300 euros, mientras que en 2026 alcanzará los 88.900 euros, lo que supone un aumento de casi 10.000 euros.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha señalado que "tras el éxito de su primera edición, este ciclo regresa con una programación renovada que consolida la apuesta del Gobierno municipal por acercar el flamenco a todos los barrios de Sevilla, descentralizando la oferta cultural y poniendo en valor el papel fundamental de las Peñas Flamencas como espacios de transmisión y preservación de este arte universal".

La presentación del ciclo ha contado con la participación del presidente de la Peña Torres Macarena, José Antonio Troya; del director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra; y de la presidenta de la Unión de Peñas Flamencas, Inés Durán, y ha concluido con una actuación flamenca del guitarrista Antonio Carrión.