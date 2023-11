El cineasta David Trueba imparte la Lección Primera de Humanidades en la UPO de Sevilla con el título 'Elegir aprender'

El escritor imparte en el Paraninfo la Lección Primera de la Facultad de Humanidades



SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y escritor David Trueba ha pronunciado la Lección Primera de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla con motivo del inicio del nuevo curso académico. Bajo el título 'Elegir aprender', Trueba se ha referido a la importancia de la educación no solo en la trayectoria profesional de cada persona, sino en la vital.

"Elegir aprender es lo que distingue a unas personas de otras. En mi vida profesional, he tenido la sensación de que el mundo se divide entre quienes quieren aprender y quienes lo saben todo; y esta sensación es peligrosa", ha señalado, tal como destaca la institución en una nota de prensa.

En este sentido, el cineasta ha destacado que "la única carrera que se debe emprender es ser curioso. Así se podrá tener una vida plena en el propio oficio". En relación con su experiencia como cineasta, ha expresado que "la primera película debe ser personal porque es la única que no se vuelve a hacer; la última la estás haciendo todo el rato".

"No te debes a tu público, sino que tu dignidad pasa por conquistarlo", ha añadido. Para ello, ha recomendado que "en cada expresión artística, se parte de la base de que se destruye todo lo anterior y tienes que empezar de cero. De lo contrario, puedes terminar haciendo lo que quieren los demás y no tú". "Toda mi obra son palos de ciego. Yo he ido avanzado como he podido, sin una excesiva formación. En mi vida ha habido muchos accidentes que han condicionado mis aciertos, pero me siento incapaz de reconocerlos como méritos míos, sino que en los campos artísticos se permite el error".

Sobre la percepción de la cultura en general, David Trueba ha afirmado que solo se usa como "presunción política": "Hay una labor de destrucción constante de la cultura, de intentar que la siguiente generación sea más

ignorante que la anterior. Vivimos en una dinámica que ofrece como resultado tener la ignorancia como recurso para vender la mentira como verdad y hacer más fácil la dominación o guiar a las personas hacia lo que es más productivo para otros", ha remarcado.

Finalmente, se ha dirigido al estudiantado presente, al que ha explicado cómo en generaciones anteriores llegar a la universidad era ya el éxito personal y que, a pesar de que hay quien haya llegado "por ese río que os transmiten vuestros padres, estáis en el lugar adecuado. Así que tratad de que, cuando llegue el momento de expandir vuestro río, lleve en la buena dirección a la gente que tenéis al lado"".

Trueba ha afirmado que la gente joven no se da cuenta del privilegio que supone estar en la universidad y la importancia que va a tener en su vida: "El mundo está mal diseñado: las decisiones importantes se toman cuando no estás preparado y no somos capaces de percibir que las cosas más importantes nos van a pasar de forma azarosa. Ahora, la gente más inteligente es quien está estudiando de mayor".

TRAYECTORIA DEL CINEASTA

David Rodríguez Trueba (Madrid, 1969) estudia Periodismo y, tras rodarse su primer guion de largometraje, viaja a Los Ángeles (Estados Unidos) para estudiar cine en el American Film Institute. A su regreso, escribe en solitario 'Los peores años de nuestra vida', que se convertirá en uno de los grandes éxitos del cine español en el año 1994.

Desde entonces, ha firmado 'Amo tu cama rica' (1991), 'Two much' (1995), 'Perdita Durango' (1997), 'La niña de tus ojos' y el documental 'Balseros' (2002), que fue nominado al Oscar, entre otros títulos.

Durante años, Trueba ha compaginado su carrera con proyectos al margen de la industria, con independencia financiera sin contar con ayudas del Estado o participación de televisiones. Además, como escritor, ha publicado seis novelas que han sido traducidas a más de diez lenguas: 'Abierto toda la noche' (1995), 'Cuatro amigos' (1999), 'Saber perder' (2008), 'Blitz' (2015), 'Tierra de campos' (2017) y 'Queridos niños' (2021).