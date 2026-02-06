Cipaem de Diputación ofrecerá 21 propuestas artísticas nacionales con 55 funciones en nueve municipios

Archivo - El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, durante la presentación de una de las ediciones del Cipaem. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Feb.

La Diputación de Sevilla pone en marcha el Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), una producción del Área de Cultura y Ciudadanía desde 1997, que este año va a contar con 21 propuestas artísticas --de teatro adulto y para las familias, circo, flamenco, danza y música--, que ofrecerán 55 funciones en la provincia de Sevilla, desde este sábado y hasta finales de 2026.

Se trata de compañías y grupos de Sevilla, Andalucía y el resto de España, cuyos espectáculos se van a poder visionar en nueve municipios: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares, Utrera y, este año, como novedad, se incorpora Mairena del Alcor, detalla la Diputación en una nota de prensa.

El programa tiene un presupuesto de más de 450.000 euros, de los que la Diputación aporta la mitad y el resto de la inversión es fruto de la cofinanciación de los municipios participantes. El responsable de la Cultura en la provincia, Casimiro Fernández, ha hecho hincapié en "la importancia para el desarrollo de la programación del Cipaem de la colaboración de los municipios y de los artistas".

Fernández, quien ha asegurado que la Diputación es "motor fundamental del tejido cultural sevillano", ha defendido "el compromiso de la Institución con la cultura en la provincia, reflejado en un presupuesto de 16 millones de euros, de los que seis millones se transfieren directamente a los ayuntamientos, para que cada uno configure su propia programación cultural".

"El Cipaem supone un empoderamiento de la cultura, ya que apuesta por programación de calidad y por la creación de nuestro país. Queremos estar al lado del talento y queremos que nuestros vecinos se crean la cultura, un sector fragilizado, que merece la mayor atención posible desde las instituciones".

ARRANQUE DEL CIPAEM CON UNA OBRA TEATRAL

La programación del Cipaem 2026 incluye esas 21 propuestas artísticas: diez destinadas al teatro adulto, tres al teatro para toda la familia, cuatro enmarcadas en los espectáculos circenses de nueva generación, uno de flamenco, uno de música y otras dos de danza.

El arranque del circuito tiene lugar este sábado, 7 de febrero, en Lebrija, en el Teatro Municipal Juan Bernabé, a las 20 horas, de la mano de la compañía gijonesa Guayominí Producciones, que lleva a las tablas un 'Hamlet' para toda la familia en formato de comedia musical, creado en 2004. Para sus responsables, Patricia Rodríguez, Arantxa Fernández Ramos y Hugo Manso, "Hamlet puede ser una experiencia teatral participativa, divertida y emocionante. Hemos creado una versión libre que, combinando la comedia, el drama y la canción en vivo, trata de hacer honor a la gran tragedia de Shakespeare".

"No solo contamos la historia de Hamlet de una manera accesible y sencilla, a través de un fórmula meta teatral que nos permite revelar la profundidad de los grandes ejes narrativos de la obra clásica y sobre todo, el gran poder del teatro y del juego escénico". Con un ritmo frenético, canciones en directo y participación de las personas que asisten el espectáculo, "la obra promete 70 minutos de carcajadas y sorpresas".

Guayominí Producciones es una empresa de artes escénicas fundada en 2015 en Asturias, especializada en la producción de espectáculos y eventos dirigidos a niños y jóvenes. Su objetivo es promover la cultura y la creatividad entre este público a través de propuestas artísticas innovadoras y participativas. Con un enfoque pedagógico y lúdico, la compañía busca generar experiencias educativas y emocionales que estimulen la imaginación y fomenten valores como la inclusión, el respeto y la solidaridad.

Entre los espectáculos que han presentado en los últimos años se encuentran 'Las Brujas Corococó', Premio oh 2018, mejor composición original y nominación mejor interpretación femenina; 'Blancanieves XXI', nominaciones Premios oh 2020, mejor espectáculo infantil y mejor vestuario, o 'Calorcalor', Premio oh 2023, mejor espectáculo para la infancia.

Lebrija acogerá el 14 de febrero el espectáculo de circo y magia, 'Xpectro', de la compañía granadina Zen del Sur, y ya para el 20 de marzo 'El fantástico viaje de Jonás el Espermatozoide', una comedia de marionetas y actores dirigida a menores a partir de 6 años, producida por la compañía malagueña El Espejo Negro. Además, también en marzo, en concreto el día 8, la compañía de Javier Ariza lleva el teatro clown a Mairena del Aljarafe con 'La fábrica de las maravillas'.