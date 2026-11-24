Archivo - Un grupo de personas cruza por el paso de peatones de la Avenida del Cid, como foto de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla ha superado los 700.000 habitantes (700.002) en 2026, según el censo anual que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes. De finalizar así el año, ello llevaría aparejado que en 2027, --de nuevo con cita electoral--, estén en juego 33 concejales en los comicios municipales de mayo, dos más que los que tiene la Corporación en estos momentos.

Además, el hecho de rebasar oficialmente esa barrera supondría más financiación estatal, dado que el dinero que el Gobierno de España transfiere a un municipio (Participación en los Tributos del Estado) depende de criterios como el número de habitantes.

No obstante, la capital andaluza sigue por debajo de Zaragoza, que con sus 708.611 habitantes se sitúa como la cuarta ciudad española en lo que a población se refiere. Con respecto al pasado año, Sevilla ha aumentado su censo en casi 11.300 personas (el INE contabilizaba en 2025 un total de 688.714 habitantes); sin embargo, este incremento no ha impedido arrebatar la plaza a la capital aragonesa.

En cuanto a la población de la provincia, se han superado los dos millones de personas (2.008.011), siendo de nuevo Dos Hermanas la localidad con más población censada tras la capital (145.133); Alcalá registra casi 80.000 habitantes (78.477); le sigue, Utrera (53.090), Mairena del Aljarafe (48.147) y La Rinconada (41.157), mientras que Carmona ronda los 31.000 residentes (30.811) y Camas roza ese umbral (29.573).

Por el contrario, El Madroño con 282 habitantes es el municipio menos poblado. Por detrás aparecen localidades como San Nicolás del Puerto (619), Castilleja del Campo (621) y El Garrobo (811). Del total de censados en la provincia, 131.536 tienen nacionalidad extranjera.

En relación a los grupos de edad, el más numeroso se halla en la horquilla de los 45 a los 49 años con 55.253 personas. Por encima del umbral de los 50.000, también se sitúa el grupo de 50 a 54 años (54.266) y de 55 a 59 (52.042). Si miramos a los más jóvenes, la cifra correspondiente a la franja de entre 0 y 4 años es 24.984, de los que 12.950 son niños.

Fuera de Sevilla, la población residente en Andalucía es de 8.791.584 habitantes a 1 de octubre de 2026. A 1 de enero del año en curso la población española era de 49.618.622 habitantes, lo que suponía un incremento de 490.325 personas respecto a la misma fecha del año anterior (+1,0%), impulsado principalmente por el crecimiento de los ciudadanos de nacionalidad extranjera.