COAG cifra en 3.000 las hectáreas de cultivo afectadas por el temporal en la zona de Lebrija (Sevilla)

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Cantillana. - Rocío Ruz - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

COAG Sevilla ha cifrado en más 3.000 las hectáreas afectadas en los cultivos de la zona de Lebrija (Sevilla) por las últimas lluvias debido a la borrasca Leonardo y Kristin.

El secretario general de COAG Sevilla, Sebastián González, ha destacado la necesidad de "pedir el reconocimiento de zona catastrófica" ante los daños en cultivos "de alto valor" como brassica, coliflor y brócoli.

"Estos cultivos están sufriendo día tras día mermas en su producción, incluso no se están pudiendo cosechar porque ya no son aptas para el mercado" ha subrayado González.

En paralelo, desde COAG han advertido que, debido a las lluvias, los agricultores "no han podido preparar los campos y sembrar los cereales de invierno". Asimismo, ha indicado que se están registrando problemas en otros cultivos como garbanzos y los guisantes.

Lebrija ha sido uno de los municipios más afectados por las últimas lluvias, en el municipio se ha habilitado un buzón por parte del Ayuntamiento para cuantificar los daños y estudiar la posibilidad de solicitar la aprobación de zona catastrófica.

COAG están registrando los daños en los cultivos de la zona, en los que como ha señalado González "llueve sobre mojado" al registrar desde octubre más de 380 litros, con respecto a los casi 200 que caen de forma habitual.

La borrasca Kristin ha provocado importantes daños materiales en los invernaderos del municipio, lo que está poniendo en riesgo la producción de flor cortada a pocos días de San Valentín, una "fecha señalada" para el sector.

González ha subrayado que debido a la rotura de varios techos de invernaderos y daños en las instalaciones "diferentes agricultores y empresas han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección".