Comerciantes de Sevilla piden al Gobierno que incluya a los minoristas entre los afectados por la subida de carburantes

Archivo - Imagen de un comercio del centro histórico, como foto de recurso. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom) ha instado al Gobierno de España a que incluya el comercio minorista entre los afectados por la subida del precio de los carburantes como consecuencia del conflicto en Irán; ello, ante el Real Decreto que prepara el Ejecutivo "y que aprobará el próximo martes, probablemente con cuatro bloques de medidas".

En este sentido, las ayudas estarían centradas en la rebaja del IVA de los alimentos, la necesidad de minimizar tanto el coste energético con medidas fiscales como del impacto de dicha subida en la agricultura, pesca y transportes, y el denominado 'escudo social'.

Desde Aprocom solicitan "rapidez, agilidad y eficacia" en las medidas que se vayan a adoptar al respecto "debido a la situación tan crítica del pequeño y mediano comercio, en vías de desaparición", aseguran fuentes de la asociación a Europa Press. Para ello esgrimen un dato: una media de 25 comercios al día desaparecen en España, según estadísticas que maneja esta entidad.

Aprocomo recuerda que el comercio local constituye uno de los principales pilares económicos y sociales de Andalucía, "con miles de establecimientos que generan empleo, actividad económica y cohesión en barrios y municipios". "A estos efectos recordemos que el 65% del empleo en las localidades lo generan los pequeños comercios", añaden las mismas fuentes.