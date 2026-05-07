Comienza en Alcalá (Sevilla) la muestra de teatro infantil y juvenil José Muñoz Castillejo con 14 funciones

Una representación teatral dirigida al público infantil, como imagen de recurso. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La XXXII Muestra de Teatro Infantil y Juvenil Muñoz Castillejo ha comenzado en Alcalá (Sevilla) con la representación de la obra 'La Mansión', de TPT Los Viernescarabajos, en el Teatro Gutiérrez de Alba, cuando se cumplen 32 años desde que la localidad abrió el telón a este certamen.

El delegado municipal de Educación. Pablo Chain, y la delegada de Igualdad, Abril Castillo, han asistido a la primera de las representaciones de un festival que en este 2026 cuenta con 14 grupos y otras tantas representaciones, y que se desarrollará hasta el día 30 de mayo, tal como informa en una nota de prensa el Consistorio.

La muestra pondrá en escena variadas representaciones de agrupaciones, apoyadas en muchos casos por compañías de teatro pero también por los propios centros de Primaria y Secundaria.

Pablo Chain, ha destacado que "esta muestra es un impulso de las artes escénicas en beneficio del desarrollo personal de los estudiantes, y aficionados al teatro, que demuestra el compromiso el equipo de Gobierno municipal para que el teatro siga formando parte de la vida de los jóvenes, fomentando la afición al teatro entre el público y a la vez para que surjan nuevos actores y grupos de teatro en la ciudad".

"En total serán, 14 días de función, 14 grupos, decenas de textos, innumerables horas de ensayo y mucho talento, que estoy seguro de que se ganarán el aplauso de un público expectante", ha concluido.