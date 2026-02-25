Comienza el montaje de los palcos en Sevilla con críticas de los hosteleros por la retirada de veladores en la Plaza

Situación actual de la Plaza de San Francisco de Sevilla con el montaje de la Carrera Oficial - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esta semana ha comenzado el montaje de los palcos de la Carrera Oficial en la Plaza de San Francisco de Sevilla de cara a la Semana Santa. Ante esta situación, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha mostrado su malestar ante el acopio del material en "una zona autorizada para la instalación de terrazas de veladores".

Según ha indicado la entidad en una nota, se han presentado escritos para "evitar perjuicios a los tres establecimientos afectados", al mismo tiempo que ha destacado el papel de las hosteleria "como parte esencial del tejido económico y social de la ciudad".

"Resulta especialmente llamativo que, existiendo alternativas dentro de un espacio de tales dimensiones, el acopio de materiales se haya ubicado exactamente en el área destinada a terraza, limitando de forma directa una actividad económica plenamente autorizada", ha señalado la asociación.

La entidad ha señalado que "respeta la necesidad del montaje y la importancia de las tradiciones" pero insiste en que el Ayuntamiento "podría haber elegido otra ubicación para el acopio de materiales". "De nuevo se da un paso más en la escalada de falta de apoyo y respeto al sector hostelero", ha recalcado.

La asociación ha pedido al Ayuntamiento que "reconsidere esta decisión y adopte medidas que compatibilicen la organización de eventos con el respeto y la protección de la actividad económica de los establecimientos".