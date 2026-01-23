Comienzan este lunes los trabajos de renovación de saneamiento en vía de servicio de la Avenida Kansas City en Sevilla

Archivo - Nudo de conexiones en avenida Kansas City. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo lunes 26 de enero los trabajos para renovar la red de saneamiento en la calle Auxiliar de la avenida Kansas City, en el tramo situado entre calle Samaniego y el número 39, en el Distrito San Pablo-Santa Justa.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 28 semanas y tiene como objetivo la sustitución completa de la red de saneamiento existente, que ha alcanzado su vida útil, para "mejorar la eficiencia hidráulica y asegurar un funcionamiento adecuado en episodios de lluvia", según ha indicado el Consistorio en una nota.

La actuación cuenta con un presupuesto de 994.545,67 euros (IVA incluido) e incluye la renovación de la conducción principal de saneamiento, la sustitución de acometidas e imbornales, reposición del firme de calzada y acerado afectados y la ejecución de una nueva capa de rodadura en todo el ámbito intervenido.

Por su parte, el consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que estos trabajos refuerzan el compromiso para "solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo". "Los trabajos en Kansas City se suman a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad", ha destacado el edil.

Durante los trabajos se procederá al corte total al tráfico rodado en la vía de servicio de los números impares de Kansas City, en el tramo objeto del proyecto. Los cortes se desarrollarán por fases para reducir el impacto en la movilidad.

Asimismo, el tránsito peatonal permanecerá habilitado en todo momento, aunque podrá verse afectado puntualmente en las zonas donde sea necesario intervenir sobre las acometidas de vertido o reponer servicios afectados.

Esta actuación se enmarca en las labores de conservación que la empresa metropolitana desarrolla de manera continuada para garantizar la calidad del servicio y la adecuación de las infraestructuras a las necesidades actuales.