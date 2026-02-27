Un conductor ebrio de 21 años vuelca su vehículo tras colisionar contra un semáforo en Sevilla

Vehículo volcado tras el impacto contra un semáforo en el cruce de la avenida de la Borbolla con la avenida Guardia Civil. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ebrio, de 21 años, ha volcado su vehículo tras colisionar contra un semáforo y varios bolardos esta madrugada en Sevilla.

El suceso se ha producido en el cruce de la avenida de la Borbolla con la avenida Guardia Civil, en torno a las 7,10 horas de este viernes, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla en sus redes sociales.

El conductor, que ha resultado ileso, ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia. Bomberos se han desplazado hasta el lugar del siniestro para voltear al turismo y Policía Local ha activado desvíos de tráfico.