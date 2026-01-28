Consejo de Hermandades de Sevilla retira tres abonos de sillas y palcos de la Carrera Oficial por uso fraudulento

Archivo - Imagen de los palcos de la Semana Santa, en la Plaza de San Francisco. - CONSEJO HHYCC - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a propuesta de la comisión disciplinaria nombrada al efecto, ha decidido este miércoles retirar a tres personas su abono para el uso de las sillas y palcos de la Carrera Oficial por uso fraudulento.

Según un comunicado remitido por la institución, el hecho denunciado ha sido calificado como "muy grave", al infringir "una cesión o transmisión del derecho a título oneroso sin consentimiento expreso del Consejo". Esta decisión se ha adoptado, "una vez comprobados los expedientes disciplinarios, tras las denuncias de casos de reventas, con las pruebas y manifestaciones recibidas por el propio Consejo".

Asimismo, la comisión disciplinaria ha revisado ocho expedientes informativos sobre posibles irregularidades, de los que se han notificado apercibimientos a esos abonados. Dichos comportamientos han sido calificados como "leves, según las pruebas recibidas, y conforme establece el artículo 33 del Reglamento".

El Consejo ha informado que "en caso de reincidir en la comisión de algún acto irregular, se tomarían las medidas correspondientes para la retirada definitiva del abono".

La entidad ha defendido que todas las decisiones se han adoptado tras revisar las denuncias que "tenían a su disposición los ciudadanos para comunicar los usos fraudulentos del abono de las sillas y palcos". Asimsimo, ha señalado que dichas denuncias se pueden comunicar a través de los canales establecidos por el propio Consejo.

El Consejo ha indicado que este procedimiento se mantiene para la Semana Santa de 2026, "ya que se pretende intensificar la vigilancia para garantizar el correcto uso de los abonos". Asimismo, en caso de detectarse irregularidades, "se aplicarían las pertinentes sanciones, que podrían llegar a la retirada definitiva".