El Consistorio de Sevilla emplea casi 200.000 euros en reurbanizar el eje entre Águila de Oro y Perdicera de Cerro-Amate

Obras de reurbanización del eje entre Águila de Oro y Perficera, en Cerro-Amate en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de le Gerencia Municipal de Urbanismo, acomete obras de reurbanización en el eje entre las calles Águila Perdicera y Águila de Oro, del distrito Cerro-Amate, con una inversión de 188.000 euros; una actuación que "permitirá ofrecer espacios más seguros" y que atiende a una demanda vecinal.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos que actualmente se ejecutan en Águila Perdicera contemplan la mejora de pavimentos en acerado, zona de aparcamiento del centro de salud Cerro del Águila y la zona de juegos infantiles y de albero situado al final de la calle Águila Perdicera esquina calle Ocho de marzo.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 107.000 euros, "conseguirá reordenar y ampliar" los aparcamientos del centro de salud, una nueva ubicación para el área infantil, creación de zona de estancia, ejecución de nuevos alcorques y la reposición del acerado del entorno. En este sentido, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Lugo, ha señalado que desde el Gobierno continúan trabajando en la "transformación del barrio de las Águilas dotándolo de acerados accesibles, asfalto de primera calidad y haciendo espacios más amables y seguros para los vecinos".

Los trabajos en Águila de Oro, recientemente finalizados, han consistido en la reposición del acerado con acceso a la estación de metro Cocheras, creación de entrada al solar y asfaltado completo de la calle. Durante dicha intervención se han renovado también las redes de abastecimiento y saneamiento además de la instalación eléctrica de alumbrado público y cuya inversión total ha superado los 81.000 euros.