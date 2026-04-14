Convocada la decimoctava edición del concurso 'UPOemprende' de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Archivo - Panorámica del campus de la Universidad Pablo de Olavide, en foto de archivo. - UPO - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha publicado la convocatoria de la decimoctava edición del concurso 'UPOemprende', un certamen que tiene como objetivo promover y apoyar las ideas de negocio y los proyectos empresariales novedosos, impulsando la formación de equipos multidisciplinares y la constitución de empresas innovadoras basadas en el conocimiento y en resultados de investigación desarrollados en esta universidad.

Este concurso, incluido en el programa de Creación de Empresas ('UPOemprende'), está impulsado por la Dirección General de Empleabilidad y Emprendimiento y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Dos Hermanas; del Consejo Social de la UPO; del centro propio de investigación INN-LAB: innovación, emprendimiento y empresa familiar; del Instituto Europeo de Sostenibilidad en Gestión (IESG); de la Cátedra Sevilla FC: Universidad, Empresa y Deporte; de la Cámara de Comercio; de la Fundación Cámara de Sevilla; de Austral Venture Gestión; y del Programa Emprendexpress del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Además, el programa está gestionado por el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO y cuenta con la colaboración del Centro de Ayuda al Emprendimiento y Espacio Coworking CADE-UPO que la Fundación Andalucía Emprende tiene en el campus, detalla la institución universitaria en una nota de prensa, que destaca que podrán participar en este concurso, todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria y que cuenten con una idea de negocio, proyecto empresarial o empresa ya constituida, basada en los conocimientos adquiridos durante su etapa universitaria o en resultados de investigaciones desarrolladas en la universidad como personal de la misma.

Esta edición número 18 cuenta con un total de ocho categorías y nueve premios, --excluyentes entre sí-- y son los siguientes: Premio Consejo Social UPO a la Transferencia del Conocimiento', dirigido a la mejor iniciativa empresarial basada en la explotación de resultados de un grupo de investigación propio de la UPO o generada por PDI o estudiante de Doctorado de esta universidad. Este premio, dotado con 2.500 euros está financiado por el Consejo Social de la UPO.

Dentro de la segunda categoría, se encuentra el 'Premio Ayuntamiento de Dos Hermanas a empresa constituida en el municipio', destinado a empresas innovadoras, constituidas hace menos de 5 años y con alta censal en Dos Hermanas. El premio, dotado con 1.800 euros está financiado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

En tercer lugar, está el 'Premio Fundación Cámara de Sevilla' para proyectos que se constituyan como empresa por un miembro de la Comunidad UPO. Dotado con 2.800 euros, este premio se divide en dos partes: un premio en metálico de 1.000 euros y un premio en especie, valorado en 1.800 euros y en concepto de espacio de oficina en el Centro de Negocios de Torre Sevilla.

Por su parte, la cuarta categoría incluye el 'Premio Emprendexpress Dos Hermanas para el Talento Junior Emprendedor', está dirigido a estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Superior o Bachillerato de centros educativos del municipio nazareno, cuya idea de negocio haya sido generada en el curso académico actual o en el anterior. El premio, dotado con 1.000 euros y financiado por el Consistorio, se entregará al centro educativo para el fomento de la cultura emprendedora, por su parte, los estudiantes se podrán beneficiar de los recursos de la Delegación de Promoción Económica e Innovación en materia de asesoramiento para la puesta en marcha de la idea de negocio y la búsqueda de financiación.

La quinta categoría incluye el 'Premio IESG al Emprendimiento Sostenible en la dimensión Medioambiental o Social' se concede a la mejor iniciativa de negocio (idea, proyecto o empresa) que combine el objetivo de generar retorno económico, y a la vez, con la misma importancia, implique un impacto positivo en el ámbito medioambiental o en el social. Dotado con 1.000 euros, este premio está financiado por el Instituto Europeo de sostenibilidad en Gestión.

Por su parte, la sexta categoría, dirigida a empresas constituidas por miembros del programa Alumni UPO en los últimos 5 años, cuenta con el 'Premio Naturanda a empresa ya constituida' que está dotado con 1.000 euros y cuenta con la financiación de Naturanda Turismo Ambiental.

La séptima categoría engloba dos premios dirigidos a iniciativas emprendedoras de cualquier ámbito en fase semilla, no constituidas como empresa y que no estén basadas en la explotación de resultados de investigación.

OTROS PREMIOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

En primer lugar está el 'Premio Cátedra SFC', dotado con 900 euros y financiado por la Cátedra SFC: Universidad, Empresa y Deporte de la UPO; y un segundo premio, 'Premio Austral Venture Gestión', dotado con 500 euros y financiado por Austral Venture Gestión.

Por último, las bases recogen una categoría dirigida a premiar el mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM) emprendedor. Al 'Premio INN-LAB Emprendizaje' pueden presentarse trabajos que hayan sido generados en el curso académico actual o en el anterior.

El premio está dotado con 500 euros y financiado por el centro propio de investigación INN-LAB de la Olavide. Además de estos premios, los equipos premiados en cualquiera de las categorías de este concurso se podrán beneficiar del acceso gratuito a los servicios de alojamiento empresarial de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende.

Asimismo pueden obtener ventajas del fomento y apadrinamiento del talento emprendedor universitario de la Asociación para el Desarrollo Empresarial y la Transferencia Tecnológica de Dos Hermanas (TIXE); del impulso del apadrinamiento del talento emprendedor universitario de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA); solicitud de acceso al programa 'Sputnik' del fomento de emprendimiento; o solicitar mentorización y asesoramiento de Austral Venture sobre cómo captar financiación.

También, todas las personas participantes en el concurso podrán acceder a una charla informativa sobre emprendimiento y empleabilidad, al manual de competencias emprendedoras, test y auditorias de competencias emprendedoras y al acompañamiento para puesta en marcha de su proyecto ofrecidos por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cámara de Sevilla.

El plazo de inscripción a este concurso está abierto hasta el próximo 5 de mayo a las 23,59 horas, y las personas interesadas podrán hacerlo a través del siguiente formulario adjuntando la documentación requerida en cada una de las categorías. El fallo del jurado tendrá lugar el próximo 14 de mayo y previamente, el 7 de mayo, serán comunicados los proyectos e ideas finalistas.