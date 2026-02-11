Convocados los premios Inpro para reconocer a consistorios y empresas que lideran la transformación digital en Sevilla

Archivo - Un robot da la bienvenida a los visitantes de InproInnova 2025, la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, que se celebra en Fibes, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

La Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla (Inpro) ha convocado sus Premios 2025 con el objetivo de reconocer el esfuerzo innovador de los ayuntamientos, las empresas tecnológicas y las startups que están impulsando la administración electrónica, el gobierno abierto y el desarrollo de territorios inteligentes en la provincia.

En este sentido, hay tres categorías: Premio Ayuntamiento Digital 2025, Premio Empresa E-Government 2025 y Premio Startup Tech 2025 y el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 18 de febrero, informa la Diputación en una nota de prensa.

Las propuestas pueden partir de las propias entidades o empresas interesadas, de la Diputación o las organizaciones representativas de su ámbito --asociaciones vecinales y de consumidores, asociaciones empresariales y entidades del sector TIC--, favoreciendo así una participación abierta, que implique al conjunto del ecosistema institucional, social y tecnológico de la provincia.

Los premios están orientados a reforzar la proyección institucional y la capacitación de las entidades y empresas galardonadas, con lo que además de una estatuilla conmemorativa, a cada una de ellas se le otorgará de forma directa un stand expositivo en la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías de 2026. También se le hará un vídeo promocional.

En el caso del Premio Ayuntamiento Digital, el premio incluye formación especializada en Inteligencia Artificial (IA) dirigida al personal empleado público, como apuesta por el fortalecimiento de las competencias digitales y la aplicación práctica de soluciones innovadoras en la gestión pública.

Con los Premios Inpro 2025, la Diputación de Sevilla refuerza su estrategia de transformación digital y de impulso al talento tecnológico, así como su compromiso con una administración más eficiente, transparente y cercana.

PREMIO AYUNTAMIENTO DIGITAL 2025

Este premio está dirigido a todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia. Reconoce la implantación de la administración electrónica, el fomento del gobierno abierto, la participación ciudadana y la transparencia, la elaboración de planes estratégicos de innovación y el desarrollo de proyectos TIC orientados a la mejora de la calidad de vida y al modelo de smart city.

La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente a través de la web de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnología, mediante el formulario electrónico, al que podrá adjuntarse memoria y documentación acreditativa.

PREMIO EMPRESA E-GOVERNMENT 2025

Está dirigido a empresas de los sectores TIC, telecomunicaciones, electrónica y contenidos digitales que operen en la provincia de Sevilla y que hayan desarrollado soluciones innovadoras aplicadas a la administración pública. La inscripción de candidaturas debe formalizarse también a través del formulario habilitado en la web de InproInnova.

Se valorarán especialmente proyectos en los ámbitos de la administración electrónica, el gobierno abierto (transparencia, participación y datos abiertos), smart city, incorporación de nuevas tecnologías (como IA, Business Intelligence, Blockchain, Robótica, Big Data o 5G) y el despliegue de telecomunicaciones e infraestructuras tecnológicas.

El jurado tendrá en cuenta, además de la calidad técnica e innovadora, el impacto en la creación de empleo, la generación de talento y la contribución al desarrollo económico y social de la provincia.

PREMIO STARTUP TECH 2025

Con esta categoría, Inpro quiere reconocer y fomentar el papel de las startups tecnológicas --con una antigüedad máxima de siete años-- que operen en la provincia y desarrollen soluciones innovadoras aplicadas a la administración pública, el gobierno abierto o las ciudades inteligentes. Se valorarán proyectos vinculados a la digitalización de servicios públicos, la eficiencia administrativa y la incorporación de tecnologías emergentes como IA, Big Data, Blockchain o 5G. Las candidaturas, deben presentarse a través del formulario específico para esta categoría de los Premios Inpro 2025.