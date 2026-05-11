Correos abrirá la oficina de Tocina (Sevilla) este miércoles durante el festivo local para facilitar el voto

Archivo - Una persona solicita el voto por correo. Imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha anunciado la apertura de la oficina de Tocina (Sevilla) este miércoles 13 de mayo, festivo local en la localidad, en horario de 9,00 a 14,00 horas, con el fin de facilitar el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, previstas para este domingo 17 de mayo de 2026.

Según ha remarcado Correos en una nota de prensa, es precisamente ese día cuando finaliza el plazo de depósito del sobre con el voto en cualquier oficina de Correos en toda España. Así, la referida oficina prestará "únicamente servicios relacionados con el proceso electoral".

El elector, de esta forma, deberá hacer entrega personal en las oficinas de Correos de la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector, debiendo el personal de Correos proceder a su comprobación.

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.

Asimismo, Correos ha recomendado a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo "que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales para depositar su voto cuanto antes".