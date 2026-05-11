El PP defiende en Cádiz la gestión cultural de la Junta con inversiones en patrimonio y organización de eventos

Ana Mestre con Bruno García y Tania Barcelona en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Cádiz, Bruno García, y a la candidata número tres al parlamento andaluz, Ana Mestre, han defendido la cultura como un elemento clave para la cohesión social, la integración, la generación de empleo y el desarrollo económico de la provincia y han defendido la gestión cultural realizada por la Junta.

En una nota, Bruno García ha subrayado que el PP quiere incorporar la cultura al debate público de campaña, junto a asuntos como la vivienda, el empleo, las políticas sociales y las infraestructuras. Según ha señalado, la cultura debe entenderse como una "herramienta generadora de progreso, tanto por su capacidad para eliminar barreras y reforzar la convivencia como por su impacto en los profesionales y empresas vinculados al sector cultural".

El presidente del PP gaditano ha defendido que la formación acude a esta campaña "con el trabajo hecho", explicando las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía y los compromisos que pretende reforzar si Juanma Moreno mantiene el Gobierno andaluz. Así, en el caso de Cádiz capital ha destacado la inversión autonómica en patrimonio y rehabilitación con actuaciones como el Teatro Romano, el Convento de Santa María y la Torre de San Juan de Dios.

Bruno García ha señalado el Teatro Romano como una de las principales actuaciones culturales en la ciudad, al considerar que era una "herida abierta desde hacía años". También ha citado el Convento de Santa María y la Torre de San Juan de Dios como ejemplos de la apuesta de la Junta de Andalucía por la recuperación de espacios simbólicos. Además, ha apuntado al Arco de los Blancos como uno de los retos patrimoniales pendientes que el PP quiere reforzar en la próxima etapa.

Ana Mestre ha centrado su intervención en la dimensión provincial de las políticas culturales y ha defendido que "en la provincia de Cádiz hay que hablar de cultura" porque existe "mucho que rehabilitar, mucho que restaurar, mucho patrimonio que divulgar y mucho talento que apoyar". Además, ha afirmado que el Gobierno de Juanma Moreno ha situado la cultura "en el primer plano de la gestión".

La candidata número dos por Cádiz al Parlamento andaluz ha sostenido que la Junta de Andalucía ha acercado la cultura, el patrimonio y el arte a los gaditanos, al tiempo que ha incentivado la industria cultural como motor económico para la provincia y para Andalucía. En este contexto, ha puesto en valor el apoyo a quienes preservan, conservan y difunden la cultura gaditana, con especial referencia a hermandades, cofradías, parroquias y bandas de música.

Ana Mestre ha destacado la línea de subvenciones al arte sacro, destinada a hermandades y parroquias para la restauración de retablos, pinturas y otros bienes patrimoniales. Según los datos expuestos, en las convocatorias de 2020, 2021 y 2025 se han invertido 970.000 euros, con actuaciones en municipios como Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Villamartín, Vejer, Arcos de la Frontera, Alcalá y Algodonales.

La candidata popular también ha resaltado el apoyo autonómico a las bandas de música, una línea que ha calificado como novedosa y necesaria para la provincia. En este sentido, ha indicado que se han invertido 34.000 euros, con ayudas de 2.500 euros para cada una de las 14 bandas beneficiarias, y ha añadido que la convocatoria de 2026 ya está abierta con vocación de permanencia.

En el ámbito de la arqueología y el patrimonio, Ana Mestre ha cifrado en 325.000 euros la inversión total en la provincia. Además, ha destacado la apuesta por el arte rupestre en el Campo de Gibraltar, con 53.000 euros entre 2023 y 2025 para investigación, catalogación y restauración, junto a las actuaciones de divulgación a través de jornadas arqueológicas y de patrimonio.

La candidata del PP ha mencionado también la intervención de la Junta de Andalucía en el inventario del patrimonio de la Parroquia de Nuestra Señora de la O en Sanlúcar de Barrameda y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la conservación y difusión de bienes culturales en toda la provincia.

En materia de flamenco, Ana Mestre ha señalado que la Junta de Andalucía ha invertido más de 141.000 euros en peñas flamencas y 75.000 euros anuales en el Festival de Jerez. Asimismo, ha citado el Festival de Guitarra de Algeciras, el Plan Estratégico del Flamenco y la apuesta por el Museo del Flamenco de Jerez como ejemplos del compromiso del Gobierno andaluz con una de las principales señas de identidad cultural de Cádiz.

La candidata popular ha añadido que la Red de Teatros contará en 2026 con una inversión superior a 125.000 euros en la provincia. A su juicio, estas actuaciones reflejan una apuesta por una cultura "diversa" y "plural", con presencia en distintos territorios y disciplinas.

Entre los proyectos patrimoniales, Ana Mestre se ha referido a Asta Regia en Jerez de la Frontera, donde ha recordado la adquisición de terrenos y la existencia de presupuesto para seguir investigando. Según ha indicado, este yacimiento acumula una inversión de 1.350.000 euros.

Igualmente, ha puesto en valor la inversión en Baelo Claudia, que ha definido como "una de las joyas" en la provincia de Cádiz. Ana Mestre ha señalado que la Junta de Andalucía destina 1.279.000 euros a rehabilitar y modernizar el museo y a mejorar la experiencia de los visitantes, además ha citado Carteia, con una inversión de 60.000 euros, y el Centro Paco de Lucía en Algeciras como parte de la apuesta cultural del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar.

Finalmente, Mestre ha defendido que estos datos "demuestran que el PP sí se centra en las políticas culturales y sociales" y ha indicado que la campaña del PP "se basa en una gestión acreditada, con "hechos, cumplimientos y nuevos compromisos para la próxima legislatura". "Cádiz va bien con el PP", ha afirmado la candidata, que ha pedido la confianza de los gaditanos para el próximo domingo para "una gestión orientada a buscar soluciones y a utilizar los recursos públicos para todos".