Por Andalucía denuncia a la JEA a un consejero de la Cámara de Cuentas por participar en un acto con Gavira (Vox)

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira en Sevilla en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' - EUROPA PRESS

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado este lunes una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) contra el consejero de la Cámara de Cuentas, Jaime Javier Domingo Martínez, por "participar activamente como presentador" en un desayuno informativo con la intervención del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, el pasado 28 de abril.

Según ha indicado la coalición en una nota, la participación del consejero del organismo supone "una grave vulneración del principio de neutralidad institucional al utilizar la condición de consejero de un órgano público andaluz para intervenir en un acto de evidente contenido político-electoral".

La denuncia presentada indica que el consejero "no acudió como mero asistente, sino que presentó el acto en su condición de Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, realizando además valoraciones explícitas de apoyo político al candidato y a Vox".

Entre las expresiones recogidas en el escrito, consultado por Europa Press, Por Andalucía ha asegurado que el consejero indicó que "las propuestas de Gavira serán muy interesantes", que "el candidato está "perfectamente capacitado" y calificó a Vox como un "proyecto ilusionante", entre otras.

Para Por Andalucía, estas declaraciones "exceden claramente cualquier función protocolaria o institucional" y constituyen "un respaldo político explícito realizado desde un cargo público". La denuncia subraya además que la propia participación del consejero "fue incorporada a la agenda institucional de la Cámara de Cuentas", lo que, a juicio de la coalición, "evidencia que no actuó a título estrictamente personal, sino proyectando institucionalmente su cargo".

Asimismo, la coalición ha enmarcado este episodio en un "patrón continuado de confusión entre instituciones públicas y estructura partidaria de Vox". En este sentido, la coalición ha recordado el caso de Álvaro Zancajo, miembro del Consejo de Administración de la RTVA a propuesta de Vox, que actualmente ejerce como jefe de prensa de Santiago Abascal, presidente del partido.

La coalición entiende que ambos casos reflejan "una utilización partidista de organismos públicos que deberían actuar con absoluta independencia y neutralidad", especialmente en periodo electoral, y reclama a la Junta Electoral que actúe para "garantizar la limpieza democrática y la imparcialidad institucional".

En la denuncia, Por Andalucía solicita a la Junta Electoral que declare vulnerado el artículo 50 de la Loreg y el principio de neutralidad política e institucional, que requiera al consejero para que se "abstenga de participar en actos similares durante la campaña y que, en su caso, incoe un expediente sancionador".

