Cortes total del tráfico este domingo en la Campana en Sevilla por trabajos de reparación en la red de Emasesa

Infografía. Cortes de tráfico en la Campana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el tráfico a la Campana, entre Plaza del Duque y la calle Santa María de Gracia, ha quedado cortado totalmente durante este domingo.

De esta forma, hasta las 22,00 horas quedará cortado el tráfico por trabajos de reparación de la red de abastecimiento de Emasesa.

En su lugar, se han habilitado itinerarios alternativos dentro del plan especial de movilidad. Así, los desvíos establecidos discurren por Laraña, Martín Villa, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque y Alfonso XII.

Asimismo, se ha dispuesto un segundo recorrido por Amor de Dios, cuyo sentido de circulación ha sido invertido con motivo de las obras en la calle Trajano, para continuar por Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque y Alfonso XII.