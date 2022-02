Cs critica la "supresión" del pago con tarjeta bancaria en las paradas del tranvía de Sevilla

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha criticado este miércoles "el paso atrás" dado por el equipo de gobierno del PSOE tras "la supresión" del pago con tarjeta bancaria en "todas las paradas del Metrocentro".

En este sentido, y a través de una nota de prensa remitida por la formación política, ha recordado que, "hasta hace poco tiempo", los usuarios del tranvía podían sacar su billete en las máquinas expendedoras situadas en cada una de las paradas mediante el pago en efectivo o utilizando la tarjeta.

Sin embargo, "en estos días, hemos observado que Tussam ha colocado un pequeño cartel en el que se indica que está prohibido pagar con tarjeta" y "solo ofrece a todos los usuarios la opción de abonar un billete univiaje o recargar el bonobús con el pago en efectivo", ha explicado.

Aumesquet ha señalado que "esta situación hace que cualquier ciudadano que no lleve dinero en efectivo no pueda subirse al tranvía", provocando "un grave perjuicio que limita la movilidad de los sevillanos".

Así, ha advertido de que "no estamos hablando de una incidencia puntual", ya que "basta con dar un paseo por todas las paradas del tranvía para comprobar que se han colocado unas pegatinas elaboradas ex profeso que indican que el problema viene de muy largo" y que "no es consecuencia de una incidencia puntual".

Es más, junto a este "problema", Cs también ha advertido de que las máquinas expendedoras de billetes y recarga de bonobús de la parada de la calle San Fernando llevan ya varios días fuera de servicio, lo que "complica todavía más" las opciones de los usuarios de hacer uso del servicio del tranvía, ha indicado.

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio hispalense ha recordado que "desde el grupo municipal de Cs llevamos planteando desde hace varios meses la necesidad de poner en marcha un plan de modernización de la flota de Tussam", que adapte "definitivamente" el servicio que se presta desde la empresa municipal de transportes a la realidad, y que, por otro lado, permita aumentar la competitividad y recuperar "cuanto antes" la cifra de pasajeros anterior a la pandemia.