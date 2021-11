Cs defiende sus enmiendas al presupuesto de la Diputación de Sevilla con medidas para autónomos y Pymes

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Cs en la Diputación de Sevilla, Manuel Benjumea, ha defendido algunas de las cuestiones que su grupo ha propuesto de cara a los nuevos presupuestos de la institución, que se elevan a 528,2 millones de euros, con "iniciativas específicas para los empresarios y autónomos articuladas por los ayuntamientos" gracias a los fondos de la entidad.

Tras una primera lectura del proyecto presupuestario elaborado por el gobierno socialista de la institución provincial para 2022, Benjumea ha apreciado que "se incrementa el gasto en la parte social, así como las transferencias a entidades locales, y ahora, una vez que Ciudadanos ha realizado sus propuestas, estamos a la espera de recibir respuesta del equipo de Gobierno a las mismas", toda vez que el Gobierno provincial del PSOE ha informado de la admisión de varias enmiendas de Cs y Adelante.

"Desde Cs seguimos trabajando, como ya hicimos en el presupuesto del presente ejercicio, logrando varias líneas de ayudas e incentivos a la actividad económica de nuestros municipios, para que los sectores económicos más importantes de la provincia tengan el respaldo institucional que necesitan para seguir levantando la persiana cada día porque eso significa empleo y riqueza en nuestro territorio".

Benjumea ha indicado que en las enmiendas de Cs hay también "iniciativas concretas para reforzar los servicios esenciales de nuestros ayuntamientos y atender las principales necesidades de las familias que más lo necesitan, mejorando algunas de las partidas que ya están contempladas en este sentido".

El diputado provincial de Cs ha manifestado que "que la confrontación partidista no debe estar por encima de los intereses generales de los sevillanos". "Los políticos tenemos que dialogar por el bien de los ciudadanos y es lo que nosotros, los liberales, no vamos a dejar de hacer nunca", ha subrayado Manuel Benjumea al tiempo que ha añadido "también aquí en la Diputación. No nos resignamos ante la mayoría absoluta del PSOE porque creemos que esas cuentas podemos mejorarlas" y "el PSOE debería de tomar nota si de verdad quiere reconectar con los sevillanos y andaluces".