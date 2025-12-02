CSIF denuncia una agresión de un interno con un hierro en la cárcel Sevilla I y exige protección para los funcionarios

Archivo - Cárcel de Sevilla I, en una foto de archivo. - EJÉRCITO DE TIERRA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un altercado en el módulo 53 del Centro Penitenciario Sevilla I, en el que un interno intentó agredir a los trabajadores de la prisión con una barra de hierro. Ante estos hechos, el sindicato ha exigido la adopción de medidas "urgentes" para garantizar la protección de los funcionarios de prisiones.

Según ha detallado la organización sindical, los hechos ocurrieron el pasado lunes, en torno a las 11,00 horas, durante el tiempo establecido para que los reclusos accedieran al patio. En ese momento, un interno golpeó el rastrillo de separación mientras amenazaba y señalaba que, si no se les permitía el acceso al polideportivo, "os voy a reventar".

El funcionario de servicio en el módulo intentó entablar una conversación con el interno para desescalar la situación ante su "creciente agresividad". Sin embargo, el recluso continuó profiriendo "insultos y amenazas" mientras se dirigía corriendo hacia el comedor. En un nuevo intento de calmar la situación y restaurar la normalidad, el funcionario le instó a abandonar el Departamento. El interno respondió diciendo: "Tú no me sacas de aquí; hacen falta cien hombres de verdad para sacarme de mi patio".

Personado en el departamento el Jefe de Servicios con otros funcionarios en apoyo del compañero encargado del módulo, el interno accedió al gimnasio del departamento de manera de donde salió con una barra de hierro, intentando agredir a los funcionarios presentes en el patio mientras gritaba "al primero que se me acerque lo reviento". Finalmente, los funcionarios consiguieron que el interno depusiese su actitud y soltara la barra con la que continuaba amenazando a los compañeros de servicio.

Desde CSIF han exigido la "inmediata" conducción del interno responsable del incidente, al tiempo que han señalado que estos hechos no son "aislados", ya que las agresiones a los funcionarios de prisiones se han convertido en una "constante" en las cárceles españolas ante la "pasividad" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Frente a esta situación, la organización sindical ha reclamado al Ministerio del Interior, al Gobierno y a todas las formaciones políticas: "el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad; la actualización y modernización de los medios coercitivos, adaptándolos al siglo XXI, para evitar lesiones a los profesionales penitenciarios; el aumento del personal de las plantillas penitenciarias conforme a las necesidades reales de los centros; y la equiparación salarial justa con los compañeros penitenciarios de Cataluña y el País Vasco".