La cuarta edición del certamen 'Igualgaba' consolida a La Algaba (Sevilla) como nexo entre el cine y la igualdad

Archivo - Gala de clausura del certamen cinematográfico 'Igualgaba', con los actores Manuel Navarro y Luchi Macías, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El certamen cinematográfico 'Igualgaba' celebra su cuarta edición y se reafirma como una de las citas culturales emergentes del municipio sevillano de La Algaba tras consolidar su apuesta por el cine "como herramienta de reflexión social, diversidad y participación ciudadana".

Organizado por profesionales del sector audiovisual en colaboración con el Ayuntamiento, el festival continúa creciendo tanto en participación como en proyección internacional. En esta edición ha recibido más de 400 proyectos audiovisuales procedentes de 30 nacionalidades, confirmando el creciente interés de cineastas de todo el mundo por formar parte del certamen, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Más del 50% de las obras presentadas están dirigidas por mujeres, un dato que refleja el compromiso del festival "con la igualdad de oportunidades y la visibilidad de nuevas voces dentro de la creación audiovisual contemporánea". Desde sus inicios, 'Igualgaba' mantiene, además, una apuesta por el cine andaluz, especialmente por el cortometraje como "formato clave" para el descubrimiento de nuevos talentos y "el impulso de historias vinculadas al territorio".

El certamen busca consolidarse así como plataforma de exhibición y encuentro para creadores emergentes, fomentando el desarrollo cultural y creativo en Andalucía. En este sentido, todas las proyecciones se celebrarán en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, en horario de tarde y con entrada libre hasta completar aforo.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el 5 de marzo con la proyección del largometraje 'Te protegerán mis alas', dirigido por Antonio Cuadri (107 minutos). El 6 de marzo se celebrará una sesión de cortometrajes integrada por 'Porque hoy es sábado' (Alice Eça Guimaraes, 14 min.), 'El cuento de una noche de verano' (María Herrera, 20 min.), 'Talk me' (Joecar Hanna, 20 min.), 'Anaglifo' (Valle Comba, 9 min.) y 'De agua y arena' (Telmo Irureta, 22 min.).

La programación continuará el 7 de marzo con 'La pura realidad' (Joaquín Gómez Manresa, 12 min.), 'El lado más bestia de la vida' (José Antonio Campos, 14 min.), 'Bajo el sol de España' (Carla Álvarez, 19 min.), 'Aquí nos conocemos todos' (Gemma Castell, 14 min.), 'Prejuicios' (Javi Prada, 8 min.) y 'Abre las piernas' (Águeda Flores, 13 min.).

Asimismo, el 12 de marzo se proyectará el largometraje 'Aunque seamos islas', dirigido por Cristina Rodríguez Paz (79 minutos). El 13 de marzo tendrá lugar una nueva sesión de cortometrajes con 'Visceral' (Jaume Maneja, 15 min.), 'La espantada' (Ana Villa y Guillermo Zamorano, 15 min.), 'Que nadie se entere' (Andrea Revi, 15 min.), 'Polígono X' (Néstor López, 14 min.), 'Las reales esposas' (Laura Bermúdez, 10 min.) y 'Ai. Dolors' (Margalida Adrover, 13 min.).

La sesión del 14 de marzo incluirá 'Las churreras' (Tomasi Doblecero, 12 min.), 'No tiene nombre' (Antonia San Juan, 9 min.), 'Trapos' (Lucía Undari, 6 min.), 'Dopamina Zero' (Rodrigo Marini, 19 min.), 'Inquilinos' (Adrián Ordóñez, 14 min.) y 'Mi niña' (Daniela Cortés, 16 min.). El 19 de marzo se proyectará el largometraje 'Xy9', dirigido por David Huergo (69 minutos).

El certamen concluirá el 20 de marzo con la Sección Oficial Andaluza, que reunirá los cortometrajes 'No pisar' (Rocío Sepúlveda, 4 min.), 'Bendito pezón' (Paloma Pozo, 3 min.), 'Baile de feria' (Bernabé Bulnes, 19 min.), 'All you need is love' (Dany Ruz, 13 min.), 'La hora escrita' (Coke Arijo, 12 min.), 'Tú' (María Luisa Ruiz Monclova, 5 min.) y 'La vida me supera' (Delia Márquez, 19 min.).

CLARA APUESTA MUNICIPAL

Desde la organización han destacado el respaldo institucional recibido y señalan que "la continuidad de este proyecto es posible gracias a la apuesta del Ayuntamiento de La Algaba por la cultura y por un modelo de festival que une cine e igualdad como motores de transformación social".

Durante el certamen, el público podrá disfrutar de una selección de obras nacionales e internacionales que abordan distintas realidades sociales desde perspectivas diversas, convirtiendo a La Algaba en un espacio de encuentro entre creadores, espectadores y profesionales del sector audiovisual.

Con esta cuarta edición, Igualgaba continúa su crecimiento con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, impulsar el talento emergente y situar al municipio como un referente dentro del circuito de festivales cinematográficos comprometidos con los valores sociales contemporáneos, concluye el comunicado.